Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Galatasaray maçını örnek verdi

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, alınan mağlubiyetlerin ardından yapılan eleştirileri Galatasaray maçını örnek vererek yanıtladı.

Serie A'da son oynanan maçta Benevento'ya mağlup olan Juventus'ta yönetim, futbolcular ve Andrea Pirlo eleştirilerin odağında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de Porto'ya elenen Torino ekibi, ligde de lider Inter'in 10 puan gerisinde kaldı.

Fabio Paratici neler söyledi?

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Sky Sports Italia'da eleştirilere yanıt verirken, Jventus'un Galatasaray maçını örnek gösterdi.

"Bugüne dek 7-8 kez bittiğimizi söylediler. Mesela Galatasaray yenilgisi, Antonio Conte'nin takımdan ayrılışı ve Berlin'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bitmiştik.

Liderden 10 puan gerideyken Massimiliano Allegri'nin yerine Maurizio Sarri'yi getirdiğimizde de aynı şeyler söylendi. Buna rağmen kazanmaya devam ettik.

Yeniden yapılanmaya gittiğinizde aynı zamanda sürekli kazanamayabilirsiniz, bu gelişimin bir parçasıdır."

Galatasaray - Juventus maçında neler olmuştu?

2013/2014 sezonunda Juventus, Galatasaray, Real Madrid ve Kopenhag, B Grubu'nda yer almıştı. Grupta, Galatasaray ile Juventus arasında İtalya'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.

Rövanşta ise kar yağışından dolayı yarıda kalan ve ertesi güne sarkan maçta Galatasaray maçın son bölümünde Wesley Sneijder'in golüyle Juventus'u 1-0 mağlup etmişti.

Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar 7 puanla ikinci sıraya yükselerek bir üst tura çıkarken Juventus ise 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmişti. Siyah - beyazlı ekip o sezon en yakın rakibine 17 puan fark atarak 102 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı.