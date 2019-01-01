Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici: Merih satılık değil

Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı takımda tutmak istiyor.

İtalya 'nın önde gelen ekiplerinden 'ta forma giyen Merih Demiral, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Giorgio Chiellini'nin sakatlanmasının Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt ve Daniele Rugani ile birlikte takımın stoper rotasyonunu oluşan milli futbolcu, şans bulduğu maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Calcio Mercato'nun haberine göre özellikle ve 'ın yoğun ilgisinin bulunduğu Merih Demiral hakkında konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Merih'in kesinlikle satılık olmadığını söyledi.

Paratici "Merih'i transfer etmek kulüpler olduğunu biliyoruz. Ancak Juventus olarak fikrimiz değişmedi: Merih satılık değil. Eğer önemli bir teklif gelirse Daniele Rugani'yi satmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Juventus'un Serie A'daki Verona ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalarında 90'ar dakika süre aldı.