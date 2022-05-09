Juventus soyunma odasından Bonucci'nin çıplak fotoğrafını paylaşan Morata ve Cuadrado, özür diledi

Alvaro Morata, Juventus'un soyunma odasındaki duştan çıktıktan sonra arka planda çıplak durduğu bir fotoğrafın Instagram'da yayınlanmasının ardından Leonardo Bonucci'den özür diledi.

Juan Cuadrado, Morata'nın 16.5 milyonu aşkın takipçisi olan Instagram hesabından bir selfie çekti. Bu paylaşım kısa süre içinde silindi.

İspanyol forvet daha sonra Cuadrado'nun bir fotoğrafını yükledi ve bir açıklama yazısıyla Bonucci'den özür diledi.

"Üzgünüz."

Orijinal fotoğraf, Çarşamba gecesi Inter'e karşı yapılacak Coppa Italia finali öncesinde bir Juventus antrenmanından sonra yüklendi.

İlk değil

Juventus, ilk kez böyle bir olayla karşılaşmıyor. Daha önce de bazı futbolcular fotoğraf çekerken arka plana yansıyan çıplak futbolcular vardı.

2018'de Cristiano Ronaldo, rakibi Raoul Bellanova ile fotoğraf çekerken Giorgio Chiellini arka planda çıplak olarak kameraya yansımıştı.

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