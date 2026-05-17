Juventus son derece acı bir yenilgiye uğradı ve Şampiyonlar Ligi biletini elinden kaçırdı

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde son derece acı bir yenilgiye uğradı. Kendi sahasında Fiorentina'ya 0-2 yenildi.

Orta sahada Teun Koopmeiners'in ilk 11'de yer aldığı Juventus, Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için kazanmak zorundaydı. Ancak Fiorentina, maçın 30. dakikasında cesurca öne geçti: Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic ve Francisco Conceição'nun fırsatları kaçırmasının ardından Cher Ndour, konuk takımı 0-1 öne geçirdi.

Böylece Luciano Spalletti'nin takımı maçı çevirmek zorunda kaldı. Jeremie Boga ve Conceição için yine fırsatlar geldi, ancak her seferinde mükemmel kaleci David de Gea büyük bir engel oluşturdu. Weston McKennie ve Vlahovic topu ağlara gönderdi, ancak Juventus'un iki kez attığı goller ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Maçın bitimine beş dakika kala, gidişata aykırı bir şekilde Juventus'a son darbe vuruldu. Rolando Mandragora, üst köşeye attığı muhteşem bir şutla skoru 0-2'ye getirdi. Böylece Koopmeiners, Juventus ile birlikte Serie A'da 6. sıraya geriledi ve yeni 4. sıradaki AS Roma ile 5. sıradaki Como'nun gerisinde kaldı. İtalya'da oynanacak bir maç kaldı.