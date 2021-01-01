Juventus son 10 sezonun en kötü dönemini geçiriyor

Serie A'da şampiyonluk yarışında geriye düşen Juventu, Andrea Pirlo yönetiminde son 10 sezonun en kötü dönemini geçiriyor.

Serie A'da son dokuz sezondur şampiyonluklara ambargo koyan ve bu sezon başında teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getiren Juventus, 23 hafta sonunda 46 puanda kalırken, bir maç fazlası bulunan lider Inter'in 10 puan gerisine düştü.

Eski teknik direktörü Antonio Conte'nin takımını yarışta birkaç adım geriden takip eden Juventus adına dikkat çeken detaysa takımın son yıllardaki en düşük ilk 23 hafta performansına imza atması oldu.

Şampiyon olduğu son dokuz sezonda 23'üncü maçlar sonunda en az 49 puan toplayan Juventus bu sezon 46 puanda kalarak son 10 sezondaki en kötü performansını sergiledi. Aldığı 13 galibiyetle bu süreçteki en düşük galibiyet sayısında kalan Andrea Pirlo'nun takımı geçtiğimiz sezon Maurizio Sarri yönetiminde aynı süreçte 54 puan toplamış ve liderlik koltuğunda yer almıştı.

Juventus'un son 10 sezondaki en iyi ilk 23 hafta performansıysa Massimiliano Allegri yönetiminde yaşanmıştı. 2018-2019 sezonunda aynı dönemde 63 puan toplayan Juventus, 23'üncü haftayı en yakın rakibi Napoli'nin 11 puan önünde ilk sırada tamamlamıştı.