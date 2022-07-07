İtalya macerası biten İspanyol golcü, futbol hayatına ülkesinde devam edecek.

Alvaro Morata, Juventus ile olan kiralık döneminin 30 Haziran'da İtalyan kulübünün satın alma maddesini kullanmamasıyla yeniden Atletico Madrid formasını giymeye hazırlanıyor.

Atletico ile Haziran ayının 2024 yılına kadar sözleşmesi var ve bu dönemi, en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Premier Lig'den bazı takımlar da dahil olmak üzere yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen birçok takım var, ancak geleceği için en iyi şeyin bu sezon Wanda Metropolitano'da kalmak olduğuna inanıyor.

GOAL, Morata'nın ülkesinde kalmak istediğini doğruluyor.

Morata gelecek sezon nerede oynayabilir?

Yaşanan bu gelişme üzerine, Morata'nın geleceğine ilişkin nihai karar Atletico'ya ait.

Takım, Luis Suarez'in ayrılmasından sonra bile La Liga maaş sınırını aşıyor ve bu nedenle bazı oyuncularını satmak zorunda.

Hem Atletico hem de Morata'nın çevresi, hesaplarını yeniden dengelemek ve "fair play" payına sahip olmak için ekonomik ihtiyacın farkındalar.

Ayrıca, 30-35 milyon Euro arasında bir teklifin masaya yatırılması durumunda, yıldız golcünün takımdan ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak kulüp, piyasa ve mevcut ekonomik kısıtlamalar göz önüne alındığında Morata'nın mümkün olan en iyi seçenek olduğu konusunda hemfikir durumda bulunuyor.

Morata ikna oldu: Atletico'da kalmak istiyor!

İspanyol oyuncu, bu yıl düzenlenecek olan Dünya Kupası nedeniyle futbol hayatını ülkesinde sürdürmenin daha iyi olacağını düşünüyor.

2019-20 sezonunda Atletico'da çıktığı 44 maçta 16 gol atıp 5 asist yaptı. Morata, bu performansını atacağı goller ve yapacağı asistlerle süslemek niyetinde.

Katar'a gidecek olan İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda olmak için elinden geleni yapmaya çalışacak.

Diego Simeone yönetimindeki takımın sezon öncesi kampına çağrılan golcü, sürekli talepkar olan Arjantinli hocasını etkilemek için her şeyini verecek.

Morata, kulübün kendisini adil oyun grubuna dahil etmesi için satmasını anlayacak olsa da ikna oldu: Atletico Madrid'de kalmak onun için en iyi seçenek.

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