Juventus, Maurizio Sarri için rüya gibi bir kadro kurmaya hazırlanıyor

İtalyan devi, yeni hocası Maurizio Sarri'ye yıldızlarla dolu bir kadro sunmak için çalışıyor.

şampiyonu , teknik direktör Massimilano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Maurizio Sarri'yi getirmişti.

ile çalkantılı bir sezon geçirmesine rağmen UEFA zaferi kazanan Sarri, Serie A'yı son yıllarda domine eden Juventus'a büyük hedeflerle geliyor.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, siyah beyazlılar yeni hocası için rüya gibi bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

İtalyan çalıştırıcının mevcut oyuncuları değerlendireceği ve istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarının gerçekleşeceği belirtildi.

Habere göre, İtalyan devinin listesindeki ilk isim Sergej Milinkovic Savic. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Juventus, 'nun Sırp orta sahasının yanında 'dan ayrılması gündemde olan Paul Pogba'yı da tekrardan takıma kazandırmayı amaçlıyor.

Siyah beyazlı kulübün ilgilendiği bir diğer isim de 'lı Federico Chiesa.

Serie A'da yıldızı parlayan futbolcuları kadrosuna katmaktan imtina etmeyen Juventus'un genç yıldız adayıyla yakından ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan Sarri'nin takımda geleceği belirsiz olan oyuncular hakkında vereceği kararlar da merak konusu.

Eski çalıştırıcı Allegri'nin vazgeçilmezlerinden olan Mario Mandzukic ve Sami Khedira'nın gelecekleri belirsizliğini korurken, Sarri'nin Paulo Dybala ile ilgili ne yapacağı bekleniyor.

Juventus, Serie A'da şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü aranan başarıya ulaşamadıktan sonra Massimilano Allegri'nin yerine Maurizio Sarri'yi getirme kararı almıştı.