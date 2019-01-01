Şampiyonlar Ligi

Juventus, Şampiyonlar Ligi listesini açıkladı: Emre Can, Mario Mandzukic ve Giorgio Chiellini yok

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Getty/Goal
Juventus'un Şampiyonlar Ligi listesinde Emre Can kendisine yer bulamazken, Merih Demiral ise listeye dahil edildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi listesini duyurdu. Emre Can'ın yanı sıra sakatlığı sebebiyle 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanan Giorgio Chiellini ve Mario Mandzukic de kadroda yer alamadı.

Siyah-beyazlıların Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Merih Demiral ise listede bulunuyor.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 18 Eylül'de Atletico Madrid ile deplasmanda oynayacak.

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    Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

    Szczesny, Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Merih Demiral, Bentancur, Bernardeschi.

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