Juventus, Şampiyonlar Ligi listesini açıkladı: Emre Can, Mario Mandzukic ve Giorgio Chiellini yok
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Getty/Goal
Juventus, Şampiyonlar Ligi listesini duyurdu. Emre Can'ın yanı sıra sakatlığı sebebiyle 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanan Giorgio Chiellini ve Mario Mandzukic de kadroda yer alamadı.
Siyah-beyazlıların Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Merih Demiral ise listede bulunuyor.
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 18 Eylül'de Atletico Madrid ile deplasmanda oynayacak.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:
Szczesny, Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Merih Demiral, Bentancur, Bernardeschi.