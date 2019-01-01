Juventus, Ronaldo'nun Manchester United'a gideceği iddialarını yalanladı
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Cristiano Ronaldo, Manchester United dönecek mi?
Le 10 Sport'un haberine göre Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olma ihtimalinin olmadığını söyledi.
Paratici, bir İtalyan TV kanalında konuşan gazetecinin yorumları üzerine yayına bağlanarak Manchester United iddialarını yalanladı.
Cristiano Ronaldo, geçen yaz 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.