Juventus Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak için 90 milyon euro ödeyecek

İtalyan devi Portekizli yıldızın Manchester United'a transferiyle boşalan santrfor bölgesini Ocak ayında güçlendirmeyi planlıyor.

İtalyan basını Fiorentina ile olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan ve takımdan her geçen gün biraz daha uzaklaşan yıldız oyuncu Dusan Vlahovic'in yeni takımının Juventus olacağını öne sürdü. Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında santrfor takviyesi yapmayan Juve'nin bu transfer için 90 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yaz aylarında Manchester City ve Tottenham'ın da istediği ancak Fiorentina'nın 70 milyon euro'luk bonservis bedelinin de etkisiyle takımda kalan Vlahovic Ocak ayında büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacak. Yıldız oyuncu sezonun geride kalan bölümünde yedi maçta dört gol atmıştı.

Devler takipte

21 yaşındaki yıldızın yeni sözleşme görüşmelerinde isteksiz davranması da Fiorentina yönetiminin masaya oturma kararı almasında önemli rol oynadı. Juventus yönetimi ise bu transferi Fiorentina'dan gelen bir başka oyuncu Federico Chiesa örneğinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla çözmeyi planlıyor.

Geçen sezon 37 Serie A maçında 21 gol, 3 asistle oynayan 21 yaşındaki oyuncunun tüm bu Juventus'un iddialarının yanı sıra Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırması beklenen PSG, Harry Kane'i gelecek yaz transfer edememesi halinde Manchester City ve Kane'i Manchester City'ye satması halinde Tottenham'ın hedefi olabilir.

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