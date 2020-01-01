Juventus

Juventus, Ronaldo ile Neymar'ı takas etmek istiyor!

Goal
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Ronaldo/Neymar split 2020
Getty
Juventus, sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan iki oyuncunun takas edilmesi için PSG ile masaya oturacak.

Juventus, 2021-22 sezonunda Neymar'ı kadrosuna katmaya çalışacak.

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre İtalyan devi, Paris Saint-Germain'e Neymar karşılığında Cristiano Ronaldo'yu teklif edecek.

Haberde iki oyuncunun da benzer sözleşmelere sahip olduğu ve kulüpleri ile sözleşme yenilemeye yanaşmamalarının bu takasın gerçekleşme ihtimalinin artmasına neden olduğu da belirtildi.

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    Ronaldo'nun Juventus ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Torino ekibi, Portekizli süper yıldızı bedelsiz olarak kaybetmek istemiyor.

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    Juventus, 35 yaşındaki yıldız için 2018 yazında Real Madrid'e 100 milyon euro ödemişti.

     

     

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