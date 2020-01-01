Juventus, Ronaldo ile Neymar'ı takas etmek istiyor!
Yorum()
Getty
Juventus, 2021-22 sezonunda Neymar'ı kadrosuna katmaya çalışacak.
TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre İtalyan devi, Paris Saint-Germain'e Neymar karşılığında Cristiano Ronaldo'yu teklif edecek.
Haberde iki oyuncunun da benzer sözleşmelere sahip olduğu ve kulüpleri ile sözleşme yenilemeye yanaşmamalarının bu takasın gerçekleşme ihtimalinin artmasına neden olduğu da belirtildi.
Ronaldo'nun Juventus ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Torino ekibi, Portekizli süper yıldızı bedelsiz olarak kaybetmek istemiyor.
Juventus, 35 yaşındaki yıldız için 2018 yazında Real Madrid'e 100 milyon euro ödemişti.