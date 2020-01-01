Juventus, Ronaldo ile Neymar'ı takas etmek istiyor!

Juventus, sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan iki oyuncunun takas edilmesi için PSG ile masaya oturacak.

, 2021-22 sezonunda Neymar'ı kadrosuna katmaya çalışacak.

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre İtalyan devi, 'e Neymar karşılığında 'yu teklif edecek.

Haberde iki oyuncunun da benzer sözleşmelere sahip olduğu ve kulüpleri ile sözleşme yenilemeye yanaşmamalarının bu takasın gerçekleşme ihtimalinin artmasına neden olduğu da belirtildi.

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Ronaldo'nun Juventus ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. ekibi, Portekizli süper yıldızı bedelsiz olarak kaybetmek istemiyor.

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Juventus, 35 yaşındaki yıldız için 2018 yazında 'e 100 milyon euro ödemişti.