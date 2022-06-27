Sağ kanada Angel Di Maria'yı transfer etmeye hazırlanan Juventu, Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'nun durumunu da yakından takip ediyor.

Gelecek sezon iki senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Juventus transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen son isim Jose Mourinho ile çalıştığı ilk sezonda Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu elde eden Nicolo Zaniolo oldu.

Oyuncuyu bir süredir takip eden Juventus ilgisini ortaya koyarken, Roma'nın 50 milyon euro beklentisi farklı olasılıkları gündeme getirdi.

Juventus 50 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek için Arthur'u takasta kullanmayı planlarken, Angel Di Maria'nın Juventus'a imza atmak üzere olması da bu transferin gerçekleşme ihtimalini düşüren bir başka faktör olarak göze çarpıyor.

İki oyuncunun da sağ kanatta oynaması sebebiyle, Juventus'un Zaniolo transferini en azından bu yaz gerçekleştirmesi zor görünüyor.

Arthur gözden düştü

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu toplamda sekiz gol ve dört asistle oynarken, altı gol ve iki asisti UEFA Konferans Ligi'nde yapmıştı. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de sıklıkla milli takım kadrosuna davet ettiği Zaniolo, Roma'ya çok fazla şans bulamadığı Inter'den transfer olmuştu.

Öte yandan Juventus'un Arthur'u Zaniolo için takasta kullanamasa bile elden çıkartmayı planladığı bilinirken, Brezilyalı oyuncunun yeni takımı da merakla bekleniyor. Barcelona'dan Miralem Pjanic transferi karşılığında transfer edilen Arthur, geçen sezon ligde 20 maçta şans bulurken, bu karşılaşmaların sadece 11'inde ilk 11'de görev yapmıştı ve skora katkıda bulunamamıştı.

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