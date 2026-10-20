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Juventus-Rennes UEFA Avrupa Ligi maç önü: Yaralı Juventus, bol gol atan Fransız hücumcular karşısında Avrupa'da yeni bir başlangıç arıyor

Juventus - Rennes
Ligi Europa
Juventus
Rennes

Juventus, Lazio karşısında evinde aldığı 3-0'lık ağır yenilginin izlerini silmek için kaotik bir oyun sergileyen ve bol gol atan Rennes'i Allianz Stadium'da ağırlıyor.

Juventus-Rennes maçı: Maç bilgileri

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Ligi Europa - Hafta 3
Allianz Stadium

Juventus FC ile Stade Rennais F.C. arasındaki maç 22 Ekim 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) başlayacak.

Juventus, golcü Fransız hücumcular karşısında hemen toparlanmak istiyor

Juventus, hafta sonu Torino'da Lazio'ya karşı aldığı ağır 3-0'lık Serie A yenilgisinin ardından Avrupa kupalarındaki üçüncü maçında güçlü bir yanıt vermeyi hedefliyor. Juventus, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Celta Vigo deplasmanında zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 kazanmış olsa da Luciano Spalletti'nin takımındaki lig maçlarına özgü zaaflar kendini göstermeye başladı. Karşısında, Paris FC ile oynadığı yedi gollü, sıra dışı Ligue 1 maçından çıkan Rennes olacak. Bu maçta forvet Esteban Lepaul, penaltılardan hat-trick yaparak ender görülen bir başarıya imza attı. Rennes, rakibini zorlayıp turnuvanın lig aşamasında değerli deplasman puanları almak amacıyla Piyemonte'ye gidiyor.

Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus, ligdeki şokun ardından toparlanma peşinde

Juventus, 18 Ekim Pazar günü S.S. Lazio'ya karşı evinde aldığı 3-0'lık Serie A yenilgisinin hayal kırıklığını geride bırakma isteğiyle perşembe gecesi sahaya çıkacak. Topa yüzde 56 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, kontra ataklarda cezalandırıldı. Bununla birlikte Torino ekibi, 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında RC Celta de Vigo deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda aldığı 2-1'lik galibiyetle bu sezon Avrupa'da güçlü bir performans ortaya koydu. Forvet Randal Kolo Muani ile kanatlarda oyun kuran Nicolás González ve Francisco Conceição'dan güç alan Juventus, Allianz Stadium'da üstünlüğünü yeniden kurmayı hedefliyor.

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESGetty Images

Rennes'in geri dönüş motivasyonu

Stade Rennais, tüm kulvarlarda hareketli geçen bir haftanın ardından İtalya'ya gidiyor. Rennes, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete karşısında 2-1'lik dramatik bir geri dönüş galibiyeti alarak lig aşamasında üst sıralara çıktı. Rennes, 18 Ekim Pazar günü ise Paris FC karşısında tempolu geçen Ligue 1 maçını 4-3 kaybetti. Forvet Esteban Lepaul bu karşılaşmada penaltılardan üç gol atarak dikkat çekici bir hat-trick yaptı (28, 73 ve 87. dakikalar). Ludovic Blas, Przemysław Frankowski ve Esteban Lepaul'un oyun kurucu katkısıyla Rennes, Juventus savunmasını zorlayacak gol gücüne sahip.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-AUXERREGetty Images

Kilit eşleşme: Randal Kolo Muani ve Charlie Cresswell

Hücumun merkezindeki isim: Juventus'un ileri ucunda oynayan Randal Kolo Muani, patlayıcı hızı ve hava toplarındaki etkisiyle geride kurulan savunma bloklarını aşmaya çalışacak.

Savunmanın temel direği: Rennes savunmasının merkezindeki İngiliz oyuncu Charlie Cresswell, Francisco Conceição ve Edon Zhegrova'nın kanatlardan göndereceği topların etkisini azaltmakla görevli.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Juventus FC (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik; González, Conceição; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Cissé; Szymański, Thomasson; Blas, Lepaul, Soumaré.

Maça dair öne çıkan nokta: Juventus'un evinde kazanma ihtimali kâğıt üzerinde yüzde 60,9. Ancak Rennes'in doğrudan hücuma geçişlere dayalı oyunu ve ceza sahasında penaltıya yol açma riski yüksek fauller yaptırma eğilimi, son iç saha maçında karşılık veremeden üç gol yiyen Juventus savunması için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Juventus vs Rennes Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • L. Spalletti

Juventus bu Avrupa Ligi maçına hazırlanırken Luciano Spalletti, cezası nedeniyle yine saha kenarında olamayacak. Maç öncesinde doğrulanmış bir sakatlık listesi veya muhtemel ilk 11 açıklanmadı. Başlama saatine yaklaştıkça yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Rennes teknik direktörü Franck Haise de maç kadrosunu veya takımın sakatlık durumunu henüz doğrulamadı. Yeni bilgiler, maç öncesinde açıklandıkça eklenecek.

Form durumu

JUV

JUV - Form

ATA
K2-0
CRE
K0-1
CGL
B1-1
CEL
K1-2
LAZ
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
REN

REN - Form

OL
K4-0
LAV
K1-0
AJA
K4-1
OFI
K2-1
PAR
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Serie A'da Lazio'ya evinde 3-0 yenildi. Bu sonuçtan önce Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında geriden gelerek 2-1 kazanmıştı. Beş maçlık serisinin daha önceki bölümünde Serie A'da Atalanta'yı 2-0 yendi ve Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Diğer tek olumsuz sonuç ise Cremonese karşısında hazırlık maçında alınan 1-0'lık yenilgiydi.

Rennes, son beş maçında iki galibiyet, iki yenilgi ve bir yenilgi aldı. Son maçında Ligue 1'de Paris FC'ye 4-3 kaybetti; ancak daha önce yaşadığı zorlukların ardından Auxerre'i 4-1 yenerek toparlanmıştı. Bu seride Lyon karşısında aldığı ağır 4-0'lık yenilgi, Haise'in takımının söz konusu dönemde sergilediği istikrarsızlığı gösteriyor.

İkili rekabet

Bu maç için Juventus ile Rennes arasındaki karşılaşmalara ilişkin veriler şu anda mevcut değil. Başlama saatine yaklaşıldıkça bilgi edinilmesi hâlinde geçmiş karşılaşmalara dair ayrıntılar eklenecek.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
K
K
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
K
K
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
K
K
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
K
K
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
K
K
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
K
K
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
K
K
8
LyonLyonOL
220053+26
K
K
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
K
K
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
K
K
11
Sparta PragSparta PragSPP
211052+34
B
K
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
B
K
13
RennesRennesREN
211021+14
K
B
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
K
B
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
K
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
K
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
K
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
K
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
K
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
K
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
K
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
B
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
B
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
B
24
LevskiLevskiLES
201112-11
B
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
B
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
B
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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