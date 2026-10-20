Juventus-Rennes maçı: Maç bilgileri

Ligi Europa - Hafta 3 22 Eki 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC ile Stade Rennais F.C. arasındaki maç 22 Ekim 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) başlayacak.

Juventus, golcü Fransız hücumcular karşısında hemen toparlanmak istiyor

Juventus, hafta sonu Torino'da Lazio'ya karşı aldığı ağır 3-0'lık Serie A yenilgisinin ardından Avrupa kupalarındaki üçüncü maçında güçlü bir yanıt vermeyi hedefliyor. Juventus, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Celta Vigo deplasmanında zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 kazanmış olsa da Luciano Spalletti'nin takımındaki lig maçlarına özgü zaaflar kendini göstermeye başladı. Karşısında, Paris FC ile oynadığı yedi gollü, sıra dışı Ligue 1 maçından çıkan Rennes olacak. Bu maçta forvet Esteban Lepaul, penaltılardan hat-trick yaparak ender görülen bir başarıya imza attı. Rennes, rakibini zorlayıp turnuvanın lig aşamasında değerli deplasman puanları almak amacıyla Piyemonte'ye gidiyor.

Getty Images

Juventus, ligdeki şokun ardından toparlanma peşinde

Juventus, 18 Ekim Pazar günü S.S. Lazio'ya karşı evinde aldığı 3-0'lık Serie A yenilgisinin hayal kırıklığını geride bırakma isteğiyle perşembe gecesi sahaya çıkacak. Topa yüzde 56 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, kontra ataklarda cezalandırıldı. Bununla birlikte Torino ekibi, 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında RC Celta de Vigo deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda aldığı 2-1'lik galibiyetle bu sezon Avrupa'da güçlü bir performans ortaya koydu. Forvet Randal Kolo Muani ile kanatlarda oyun kuran Nicolás González ve Francisco Conceição'dan güç alan Juventus, Allianz Stadium'da üstünlüğünü yeniden kurmayı hedefliyor.

Getty Images

Rennes'in geri dönüş motivasyonu

Stade Rennais, tüm kulvarlarda hareketli geçen bir haftanın ardından İtalya'ya gidiyor. Rennes, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete karşısında 2-1'lik dramatik bir geri dönüş galibiyeti alarak lig aşamasında üst sıralara çıktı. Rennes, 18 Ekim Pazar günü ise Paris FC karşısında tempolu geçen Ligue 1 maçını 4-3 kaybetti. Forvet Esteban Lepaul bu karşılaşmada penaltılardan üç gol atarak dikkat çekici bir hat-trick yaptı (28, 73 ve 87. dakikalar). Ludovic Blas, Przemysław Frankowski ve Esteban Lepaul'un oyun kurucu katkısıyla Rennes, Juventus savunmasını zorlayacak gol gücüne sahip.

Getty Images

Kilit eşleşme: Randal Kolo Muani ve Charlie Cresswell

Hücumun merkezindeki isim: Juventus'un ileri ucunda oynayan Randal Kolo Muani, patlayıcı hızı ve hava toplarındaki etkisiyle geride kurulan savunma bloklarını aşmaya çalışacak.

Savunmanın temel direği: Rennes savunmasının merkezindeki İngiliz oyuncu Charlie Cresswell, Francisco Conceição ve Edon Zhegrova'nın kanatlardan göndereceği topların etkisini azaltmakla görevli.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Juventus FC (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik; González, Conceição; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Cissé; Szymański, Thomasson; Blas, Lepaul, Soumaré.

Maça dair öne çıkan nokta: Juventus'un evinde kazanma ihtimali kâğıt üzerinde yüzde 60,9. Ancak Rennes'in doğrudan hücuma geçişlere dayalı oyunu ve ceza sahasında penaltıya yol açma riski yüksek fauller yaptırma eğilimi, son iç saha maçında karşılık veremeden üç gol yiyen Juventus savunması için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Juventus bu Avrupa Ligi maçına hazırlanırken Luciano Spalletti, cezası nedeniyle yine saha kenarında olamayacak. Maç öncesinde doğrulanmış bir sakatlık listesi veya muhtemel ilk 11 açıklanmadı. Başlama saatine yaklaştıkça yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Rennes teknik direktörü Franck Haise de maç kadrosunu veya takımın sakatlık durumunu henüz doğrulamadı. Yeni bilgiler, maç öncesinde açıklandıkça eklenecek.

Form durumu

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Serie A'da Lazio'ya evinde 3-0 yenildi. Bu sonuçtan önce Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında geriden gelerek 2-1 kazanmıştı. Beş maçlık serisinin daha önceki bölümünde Serie A'da Atalanta'yı 2-0 yendi ve Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Diğer tek olumsuz sonuç ise Cremonese karşısında hazırlık maçında alınan 1-0'lık yenilgiydi.

Rennes, son beş maçında iki galibiyet, iki yenilgi ve bir yenilgi aldı. Son maçında Ligue 1'de Paris FC'ye 4-3 kaybetti; ancak daha önce yaşadığı zorlukların ardından Auxerre'i 4-1 yenerek toparlanmıştı. Bu seride Lyon karşısında aldığı ağır 4-0'lık yenilgi, Haise'in takımının söz konusu dönemde sergilediği istikrarsızlığı gösteriyor.

İkili rekabet

Bu maç için Juventus ile Rennes arasındaki karşılaşmalara ilişkin veriler şu anda mevcut değil. Başlama saatine yaklaşıldıkça bilgi edinilmesi hâlinde geçmiş karşılaşmalara dair ayrıntılar eklenecek.