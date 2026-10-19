Juventus-Rennes maçı: Maç bilgileri

Ligi Europa - Hafta 3 22 Eki 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC ile Stade Rennais F.C. arasındaki maç, 22 Ekim 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) başlayacak.

İtalyan devi, Fransız hücumcular karşısında evindeki yenilgiyi telafi etmek istiyor

Juventus, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Stade Rennais F.C.'yi Allianz Stadium'da ağırlıyor. İtalyan devi, kendi sahasında aldığı hayal kırıklığı yaratan lig sonucunun ardından Avrupa sahnesine hemen karşılık verme kararlılığıyla dönüyor. Rennes ise ev sahibinin oyununu bozup lig aşamasında değerli deplasman puanları almak amacıyla Piyemonte'ye gidiyor.

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Juventus, ligdeki sarsıcı yenilginin ardından toparlanma peşinde

Juventus, 18 Ekim Pazar günü S.S. Lazio'ya karşı evinde aldığı 3-0'lık Serie A yenilgisinin yarattığı hayal kırıklığını geride bırakmak isteyerek perşembe akşamki maça çıkacak. Topa %56 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, kontrataklarda cezalandırıldı. Buna karşın Torino ekibi, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında (15 Ekim) RC Celta de Vigo deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda 2-1 kazanarak bu sezon Avrupa'da güçlü bir performans sergiledi. Juventus, forvet Randal Kolo Muani ile kanatlarda oyun kuran Nicolás González ve Francisco Conceição'nun katkısıyla Allianz Stadium'da yeniden üstünlük kurmayı hedefliyor.

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Rennes'in geri dönüşten aldığı güç

Stade Rennais, tüm kulvarlarda yoğun geçen bir haftanın ardından İtalya'ya gidiyor. Rennes, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete karşısında geriden gelerek 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet aldı ve lig aşamasında üst sıralara çıktı. Rennes, 18 Ekim Pazar günü ise Paris FC'ye karşı tempolu geçen Ligue 1 maçını 4-3 kaybetti. Bu karşılaşmada forvet Esteban Lepaul, penaltıdan attığı üç golle (28', 73', 87') dikkat çekici bir hat-trick yaptı. Ludovic Blas, Przemysław Frankowski ve Esteban Lepaul'un oyun kurucu katkılarıyla Rennes, Juventus savunmasını zorlayabilecek gol gücüne sahip.

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus bu Avrupa Ligi maçına hazırlanırken Luciano Spalletti, cezası nedeniyle kenar yönetiminde yer alamayacak. Maç öncesinde kesinleşmiş bir sakatlık listesi veya muhtemel ilk 11 açıklanmadı. Başlama saatine yakın yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Rennes teknik direktörü Franck Haise de kadro tercihlerini veya sakatlık durumunu henüz doğrulamadı. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Lazio'ya evinde 3-0 yenildi. Bu sonuç, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında geriden gelerek aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından geldi. Juventus, bu beş maçlık serinin önceki bölümünde Serie A'da Atalanta'yı 2-0 yendi ve Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Serideki diğer tek olumsuz sonuç ise Cremonese'ye karşı alınan 1-0'lık hazırlık maçı yenilgisiydi.

Rennes, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Paris FC'ye 4-3 yenildi. Bununla birlikte, daha önce yaşadığı sıkıntıların ardından Auxerre'i 4-1 yenerek toparlanmıştı. Bu serinin önceki bölümünde Lyon'a karşı alınan ağır 4-0'lık yenilgi, Haise'in ekibinin bu dönemdeki istikrarsızlığını gösteriyor.

İkili rekabet

Bu maç için Juventus ile Rennes arasındaki geçmiş karşılaşmalara ilişkin veriler şu anda mevcut değil. Başlama saatine yakın bilgi edinildikçe geçmiş karşılaşmalara ilişkin ayrıntılar eklenecek.