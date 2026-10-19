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Juventus - Rennes UEFA Avrupa Ligi maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Juventus - Rennes
Ligi Europa
Juventus
Rennes

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Juventus FC ile Stade Rennais F.C. maçı öncesi kapsamlı analiz. Perşembe akşamı Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak 3. hafta karşılaşması öncesinde takımların ülke içindeki ve Avrupa'daki son maç sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan konuları inceliyoruz.

Juventus-Rennes maçı: Maç bilgileri

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Ligi Europa - Hafta 3
Allianz Stadium

Juventus FC ile Stade Rennais F.C. arasındaki maç, 22 Ekim 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) başlayacak.

İtalyan devi, Fransız hücumcular karşısında evindeki yenilgiyi telafi etmek istiyor

Juventus, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Stade Rennais F.C.'yi Allianz Stadium'da ağırlıyor. İtalyan devi, kendi sahasında aldığı hayal kırıklığı yaratan lig sonucunun ardından Avrupa sahnesine hemen karşılık verme kararlılığıyla dönüyor. Rennes ise ev sahibinin oyununu bozup lig aşamasında değerli deplasman puanları almak amacıyla Piyemonte'ye gidiyor.

Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus, ligdeki sarsıcı yenilginin ardından toparlanma peşinde

Juventus, 18 Ekim Pazar günü S.S. Lazio'ya karşı evinde aldığı 3-0'lık Serie A yenilgisinin yarattığı hayal kırıklığını geride bırakmak isteyerek perşembe akşamki maça çıkacak. Topa %56 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, kontrataklarda cezalandırıldı. Buna karşın Torino ekibi, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında (15 Ekim) RC Celta de Vigo deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda 2-1 kazanarak bu sezon Avrupa'da güçlü bir performans sergiledi. Juventus, forvet Randal Kolo Muani ile kanatlarda oyun kuran Nicolás González ve Francisco Conceição'nun katkısıyla Allianz Stadium'da yeniden üstünlük kurmayı hedefliyor.

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESGetty Images

Rennes'in geri dönüşten aldığı güç

Stade Rennais, tüm kulvarlarda yoğun geçen bir haftanın ardından İtalya'ya gidiyor. Rennes, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete karşısında geriden gelerek 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet aldı ve lig aşamasında üst sıralara çıktı. Rennes, 18 Ekim Pazar günü ise Paris FC'ye karşı tempolu geçen Ligue 1 maçını 4-3 kaybetti. Bu karşılaşmada forvet Esteban Lepaul, penaltıdan attığı üç golle (28', 73', 87') dikkat çekici bir hat-trick yaptı. Ludovic Blas, Przemysław Frankowski ve Esteban Lepaul'un oyun kurucu katkılarıyla Rennes, Juventus savunmasını zorlayabilecek gol gücüne sahip.

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus vs Rennes Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • L. Spalletti

Juventus bu Avrupa Ligi maçına hazırlanırken Luciano Spalletti, cezası nedeniyle kenar yönetiminde yer alamayacak. Maç öncesinde kesinleşmiş bir sakatlık listesi veya muhtemel ilk 11 açıklanmadı. Başlama saatine yakın yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Rennes teknik direktörü Franck Haise de kadro tercihlerini veya sakatlık durumunu henüz doğrulamadı. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

JUV

JUV - Form

ATA
K2-0
CRE
K0-1
CGL
B1-1
CEL
K1-2
LAZ
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
REN

REN - Form

OL
K4-0
LAV
K1-0
AJA
K4-1
OFI
K2-1
PAR
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Lazio'ya evinde 3-0 yenildi. Bu sonuç, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında geriden gelerek aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından geldi. Juventus, bu beş maçlık serinin önceki bölümünde Serie A'da Atalanta'yı 2-0 yendi ve Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Serideki diğer tek olumsuz sonuç ise Cremonese'ye karşı alınan 1-0'lık hazırlık maçı yenilgisiydi.

Rennes, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Paris FC'ye 4-3 yenildi. Bununla birlikte, daha önce yaşadığı sıkıntıların ardından Auxerre'i 4-1 yenerek toparlanmıştı. Bu serinin önceki bölümünde Lyon'a karşı alınan ağır 4-0'lık yenilgi, Haise'in ekibinin bu dönemdeki istikrarsızlığını gösteriyor.

İkili rekabet

Bu maç için Juventus ile Rennes arasındaki geçmiş karşılaşmalara ilişkin veriler şu anda mevcut değil. Başlama saatine yakın bilgi edinildikçe geçmiş karşılaşmalara ilişkin ayrıntılar eklenecek.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
K
K
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
K
K
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
K
K
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
K
K
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
K
K
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
K
K
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
K
K
8
LyonLyonOL
220053+26
K
K
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
K
K
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
K
K
11
Sparta PragSparta PragSPP
211052+34
B
K
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
B
K
13
RennesRennesREN
211021+14
K
B
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
K
B
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
K
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
K
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
K
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
K
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
K
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
K
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
K
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
B
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
B
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
B
24
LevskiLevskiLES
201112-11
B
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
B
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
B
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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