Juventus Rabiot, McKennie ve Arthur ile yolları ayırmayı planlıyor
Serie A'da son iki sezondur şampiyonluğu ezeli rakiplerine kaptıran ve Massimiliano Allegri yönetiminde yeni bir şampiyonluk serisine başlamak isteyen Juventus, yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurabilmek için çalışmalara başladı. Eski yıldızı Paul Pogba'nın transferini Temmuz ayında duyurması beklenen Juventus'ta üç orta saha oyuncusuyla yollar ayrılabilir.
Pogba'nın daha önce büyük başarılar elde ettiği Juventus orta sahasındaki yeri garanti görünürken, Fransız yıldızın partnerinin kim olacağı sorusu da cevabını bekliyor.
Juventus'un mevcut kadrosunda, gelecek sezon da takımda olmasına kesin gözüyle bakılan iki isim Sassuolo'dan transfer edilen Manuel Locatelli ve kış transfer döneminde takıma katılan Denis Zakaria olurken, diğer isimlerin geleceği henüz netleşmedi.
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Rabiot, McKennie ve Arthur yolcu
İyi bir teklif gelmesi halinde ABD'li oyuncu Weston McKennie'nin satışına onay vermesi beklenen Juventus yönetimi, PSG'den bedelsiz olarak transfer edilen Fransız oyuncu Adrien Rabiot ile de yolları ayırmayı planlıyor. Juventus'ta bir türlü ilk 11'in önemli bir parçası olamayan Rabiot da kariyerinde yeni bir başlangıç yapma adına takımdan ayrılmak istiyor.
Barcelona'dan Miralem Pjanic ile takas edilerek transfer edilen Arthur da Juventus'un göndermeyi planladığı isimler arasında yer alıyor. Teknik kalitesi tartışılmayan ancak Juventus orta sahasında ipleri bir türlü eline alamayan Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki haftalarda gelecek teklifleri değerlendirerek, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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