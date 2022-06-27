Avrupa'daki son sezonuna hazırlanan Arjantinli yıldız, büyük bir olasılıkla Serie A'da boy gösterecek.

PSG'den ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla resmi sözleşme imzalamasa İtalyan ekibi Juventus ile anlaşma noktasına gelen Angel Di Maria'nın menajeri bu gelişmeyi doğruladı. Di Maria'nın menajeri İtalyan basınından La Stampa'ya verdiği demeçte Juventus ile son detayları görüştüklerini ve yıldız oyuncunun büyük bir olasılıkla gelecek sezon Juventus'ta oynayacağını söyledi.

Di Maria'nın Juventus ile yıllık 7 milyon euro ve çeşitli bonuslar karşılığında bir senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Dünya Kupası'nın ardından sezon sonunda Arjantin'e dönmek isteyen yıldız oyuncunun kontratında bir yıllık opsiyon seçeneği de taraflar arasında değerlendiriliyor.

PSG'nin opsiyonunu kullanmadığı Di Maria geçtiğimiz sezon 31 maça çıkmıştı.

Arjantin'e dönmek istiyor

PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maça beş gol sığdıran Di Maria, Lionel Messi'nin transferinin ardından Neymar, Mbappe ve Messi'den oluşan ön hattaki formasını kaybetmişti. Avrupa'da ilk olarak Benfica forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, Real Madrid ile kariyerinin zirvesine çıkmış ve sonrasında Manchester United ile PSG formaları giymişti.

Daha önce yaptığı açıklamada futbol hayatını kariyerine başladığı Rosario Central'de sonlandırmak istediğini belirten Di Maria, Dünya Kupası'na formda bir şekilde girebilmek için bir yıl daha Avrupa'da rekabetçi bir ligde oynamak istediğini açıklamıştı. Di Maria'nın 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.

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