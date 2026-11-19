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11 maç sonunda Juventus, Serie A lideri Lazio Roma'nın 11 puan gerisinde. İtalyan rekortmen kulüp hem kendini bulmaya hem de orta sahasını güçlendirmeye çalışıyor. Profesyonel kariyerine Bayern Münih'te başlayan Pierre-Emil Höjbjerg'in özellikle hedefte olduğu belirtiliyor.

31 yaşındaki Höjbjerg'in, teknik direktör Luciano Spalletti ile Juve CEO'su Giovanni Carnevali'nin ortak transfer hedefi olduğu belirtiliyor. Premier League'de Southampton ve Tottenham Hotspur formalarıyla son derece başarılı yıllar geçiren Höjbjerg, 2024'ten bu yana Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'da oynuyor. Hem Spalletti'nin hem de Carnevali'nin onu istemesi, Höjbjerg açısından iyi haber olabilir. Çünkü alınamayan sonuçlar nedeniyle Juventus'ta eleştirilen Spalletti'nin ocakta hâlâ takımın başında olup olmayacağı kesin değil. Ama CEO da onu kadroya katmak istiyorsa...

Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre ilgi karşılıklı: Höjbjerg'in, Ligue 1'den daha güçlü görülen bir lig olan Serie A'da kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Üstelik Olympique Marsilya bazı mali sıkıntılar yaşıyor; kışın oyuncu satması olası.

UEFA neden Juventus'u yakın takibe aldı?

Ancak bir pürüz var: Juve'nin de mali durumu parlak değil. Üstelik UEFA, İtalyan rekortmen kulübün harcamalarını titizlikle denetliyor. Juve son yıllarda birkaç kez Finansal Fair Play kurallarının izin verdiğinden fazla harcama yaptığı için UEFA, haziranda kulübe üç yıllık bir mali iyileştirme planı uygulama zorunluluğu getirdi. Bu uzlaşma anlaşmasında mali ihlallere ilişkin para cezasının yanı sıra izin verilen yıllık açığın üst sınırı da belirlendi. Buna göre Juve bu sezon en fazla 5 milyon euro açık verebilecek, gelecek sezon ise bütçesini dengelemek zorunda. Kulüp, şartlara uyarsa 2028'de yeniden Finansal Fair Play'in olağan kurallarına tabi olabilecek.

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Bu da kış transfer dönemi için şu anlama geliyor: Yeni oyuncular, kadroya katılabileceklerse bile ancak kiralık olarak gelebilir. Höjbjerg için yazın 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu veya zorunluluğu içeren bir kiralama gündemde.

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Kışın bir oyuncunun kulüpten ayrılması, Juve'ye daha fazla hareket alanı sağlayabilir. Adaylardan biri, eski Schalke oyuncusu Weston McKennie. McKennie'nin, şimdiye kadarki millî takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun göreve geldiği Manchester United'a transferi konuşuluyor. McKennie böylece kriz yaşayan bir kulüpten diğerine mi gidecek? Amerikalı oyuncunun yalanlamasına rağmen bu ihtimal tamamen ortadan kalkmış değil.

Pierre-Emil Höjbjerg, Bayern Münih'te kaç maça çıktı?

Höjbjerg gerçekten Juventus'a transfer olursa Alman forvet Nick Woltemade , ikili mücadelelerde çok güçlü bir takım arkadaşına ve lider bir oyuncuya kavuşacak. Höjbjerg, çalışkanlığının yanı sıra yüksek oyun zekâsıyla da tanınıyor.

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Höjbjerg, 2012 yazında Kopenhag'dan Bayern Münih'in altyapısına transfer olmuş ve Nisan 2013'te Jupp Heynckes yönetiminde A takımda ilk maçına çıkmıştı. Heynckes'in halefi Pep Guardiola onu kamuoyu önünde çok övse de Höjbjerg, Bayern'de beklenen çıkışı yapamadı. Augsburg ve Schalke 04'e iki kez kiralandıktan ve Münih ekibiyle tüm kulvarlarda 25 maça çıktıktan sonra Danimarkalı oyuncu, 2016'da İngiltere'ye transfer oldu. Orada hem Southampton'da hem de daha sonra Tottenham'da düzenli olarak ilk 11'de oynadı.