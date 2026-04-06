Juventus, Pazartesi akşamı gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi biletini kazanma mücadelesinde önemli bir adım attı. Kendi sahasında Justin Bijlow'un forma giydiği Genoa'yı 2-0 mağlup ederek, 4. sıradaki Como ile arasındaki puan farkını yeniden 1'e indirdi.

Teun Koopmeiners'in yedek kulübesinde yer aldığı Juventus, maça hızlı başladı ve dört dakika içinde öne geçti. Savunma tarafından uzaklaştırılan top, Gleison Bremer'in beklediği ceza sahasına geri döndü. Brezilyalı oyuncu güçlü bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

Luciano Spalletti'nin takımı bununla yetinmedi ve aktif bir şekilde ikinci golü aradı. 17. dakikada gol geldi: Hızlı bir atak sonrasında Francisco Conceição, Weston McKennie'ye pas verdi ve McKennie soğukkanlılıkla skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının geri kalanında da Juventus sahada hakimiyet kurdu ve tehlike çoğunlukla kanatlardan geldi. Conceiçao ve Kenan Yıldız'ın paslarıyla McKennie üçüncü golü atmaya çok yaklaştı, ancak çok kısa mesafeden mucizevi bir şekilde topu kale üstünden dışarı attı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus, Genoa kalecisi Bijlow'u birkaç kez zor duruma düşürdü, ancak skor uzun süre değişmedi. McKennie bir ortayı kaçırırken, Jonathan David ise direğe çarptı.

Maçın bitimine 15 dakika kala Genoa, maça yeniden heyecan katmak için mükemmel bir fırsat yakaladı. Bremer'in faulünün ardından penaltı kararı verildi, ancak Aarón Martín, oyuna sonradan giren Michele Di Gregorio'nun muhteşem kurtarışını izledi. Ardından Juventus kalecisi, tüm takım tarafından kucaklandı. Golü yemişti, ancak Mattia Perin'in sakatlığı nedeniyle oyuna girmiş ve yine de kahraman rolünü üstlenebilmişti.

Bu, Genoa için büyük bir fırsattı, ancak maçın son dakikalarında konuk takım yenilgiyi kabullenmiş gibi görünüyordu. Juventus maçı ustaca bitirdi.