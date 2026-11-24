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Lois Openda, 9 Ekim’de fibula kemiğinden sakatlandıktan sonra bir ayı aşkın aranın ardından Lyon’la antrenmanlara döndü. Bu sırada Olympique’te, teknik direktörden başlayarak çok şey değişti. Belçikalı oyuncuyu isteyen ve Openda’yla iyi bir ilişki kuran Paulo Fonseca, Sporting Lizbon’a gitti; yerini Carlos Vicens aldı. İspanyol teknik direktör, dün Openda’yı antrenmanda yeniden karşıladı ve onun hakkında şunları söyledi: "Lois, iyileşme sürecinin son aşamasında. Bu süreci hızlandırıp hızlandırmayacağımızı değerlendirmek için kararları her gün vereceğiz".

Bu, güven veren bir açıklama ve henüz kurulma aşamasındaki bir ilişki için vazgeçilmez bir temel. Aynı zamanda geçen hafta Fransa’dan gelen haberlerin aksine kapıyı açık bırakıyor. O haberlere göre Openda, yakın gelecekte (yani ocak ayından itibaren) Vicens’in teknik ve taktik planlarında yer almayacaktı.

Her hâlükârda Openda’nın sezon sonuna kadar Juventus’tan Lyon’a, satın alma opsiyonu olmadan kiralandığını ve dolayısıyla gelecek yaz geleceğinin yeniden belirleneceğini hatırlatmak gerekiyor. Juventus ile Lyon’un geçen yaz imzaladığı anlaşmanın şartları şöyleydi: "Juventus Football Club S.p.A., Lois Openda’nın oynama haklarının 30 Haziran 2027’ye kadar geçici olarak devredilmesi için Olympique Lyonnais kulübüyle 3,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurur".

Openda büyük olasılıkla hazirana kadar Lyon’da kalacak. Ardından Juve ile Olympique gerekirse konuyu yeniden görüşecek. Juventus’un 2025’te Openda’yı RB Leipzig’den, belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde satın alma zorunluluğuyla kiraladığını hatırlatalım. Bu koşullar daha sonra gerçekleşti. Anlaşma şöyleydi: "Juventus Football Club S.p.A., Ikoma-Loïs Openda’nın oynama haklarını 30 Haziran 2026’ya kadar geçici olarak almak üzere RB Leipzig kulübüyle 3,3 milyon avro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurur".

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"Ayrıca belirli sportif hedeflere ulaşılması hâlinde toplam tutarı 0,8 milyon avroyu aşmayan primler öngörülmüştür" diye devam ediyor resmî açıklama. "Anlaşma, 2025/2026 sezonunda belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde Juventus’un oyuncunun oynama haklarını kalıcı olarak satın alma zorunluluğunu da içeriyor. Olası kalıcı transfer için kararlaştırılan bedel, dört hesap döneminde ödenmek üzere 40,6 milyon avro. Buna 1,7 milyon avroluk ek masraflar da eklenecek".

Juventus’un Haziran 2026’da ödediği 40,6 milyon avronun 10 milyonu, Haziran 2027’ye kadar amorti edilmiş olacak. Bu nedenle Juventus, gelecek yaz zararına satış yapmamak için Openda’yı (kulüple 2030’a kadar sözleşmesi bulunuyor) en az 30 milyon avroya satmak zorunda. Bu, yüksek bir bedel. Fonseca yönetimindeki Lyon’da sezona iyi başlayan oyuncu (10 maç, 2 gol ve 1 asist), şimdi sezonunu neredeyse baştan inşa etmek zorunda.

Gelecek yaz Lyon onu satın almak istemezse (satın alma opsiyonu da zorunluluğu da yok), Juventus başka alıcılar aramak ya da (bugün için daha olası görünen seçenek) başka bir kiralık transfer çözümü bulmak zorunda kalacak. 2000 doğumlu Belçikalı oyuncunun Juventus kadrosuna dönmesi ihtimali ise göz ardı edilecek gibi görünüyor.