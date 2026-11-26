Avrupa Ligi'nde bu akşam, perşembe günü, geri dönüşler ve heyecanla dolu bir gece yaşandı. Juventus bir gol geriye düştüğü maçta konuk ettiği Omonia Nicosia'yı 4-1'lik farklı bir skorla yenerken Crystal Palace da geriye düştüğü karşılaşmada konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı. Bu hafta, Avrupa'da son düdük çalmadan hiçbir şeyin belli olmadığını bir kez daha gösterdi.

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Juventus, Omonia karşısında maçı çevirdi

Juventus, Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Omonia Nicosia'yı 4-1 yenerek değerli bir galibiyet aldı. İtalyan ekibi üst üste attığı üç golle maçı koparırken son 16 turu yarışındaki konumunu da güçlendirdi.

Juventus, büyük bir taraftar coşkusu eşliğinde oynanan zorlu Avrupa Ligi mücadelesinde Omonia Nicosia'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, kazanmaya ve sıralamada yükselmeye devam etmeye açıkça istekliydi.

Ancak maç, ev sahibi için büyük bir şokla başladı. 16. dakikada Lubomir Satka, Muamer Tanković'in pasıyla Omonia'yı öne geçirdi. Kıbrıs temsilcisi sürpriz bir üstünlük yakalarken Juventus ilk dakikalarda ağır bir baskı altına girdi.

Juventus hızla oyuna dönmeye çalıştı ve Omonia savunmasını yoğun şekilde sıkıştırdı. Beklenen gol 37. dakikada geldi: Andrea Cambiaso, Francisco Conceição'nun pasında eşitliği sağladı. Skor 1-1 olurken maç başa döndü.

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Juventus, geri dönüşü tamamlamak için uzun süre beklemedi. İlk yarının bitimine saniyeler kala, 43. dakikada Jeff Ekhator yine Conceição'nun pasıyla ikinci golü kaydetti. Takımını 2-1 öne geçiren Ekhator, soyunma odasına gidilmeden önce maçı tamamen tersine çevirdi.

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İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Juventus'un maçı koparan anı 68. dakikada geldi. İki gol pasıyla karşılaşmanın en parlak ismi olan Francisco Conceição bu kez kendisi sahneye çıkarak üçüncü golü attı. Juventus, tribünlerdeki büyük sevinç eşliğinde üstünlüğünü perçinledi ve skoru 3-1'e getirdi.

72. dakikada maçın en güzel anlarından biri yaşandı. Ceza sahasına kendinden emin bir şekilde giren Andrea Cambiaso, kale önünde ideal pozisyonda bulunan Jérémie Boga'ya nefis bir pas çıkardı ve Boga, Juventus'un dördüncü golünü kaydetti.

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Bu galibiyetle Juventus, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle, mağlubiyet yüzü görmeden topladığı 13 puanla ikinci sıraya yerleşti. Omonia Nicosia ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 26. sırada bulunuyor.

Her şeyi değiştiren kırmızı kart

Haftanın bir diğer maçında Crystal Palace, bu akşam konuk ettiği Real Sociedad karşısında bir gol geriye düşmesine rağmen 2-1'lik değerli bir galibiyete ulaştı.

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İki takımın da son derece temkinli başladığı ilk yarıda etkili bir tehlike yaşanmadı ve devre golsüz sona erdi. Maçın asıl önemli gelişmeleri ikinci yarıda yaşandı.

Real Sociedad, 66. dakikada Mamadou Sarr'ın Ji Oshieng'in pasıyla attığı golle öne geçti.

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Karşılaşmanın kritik dönüm noktası 72. dakikada yaşandı. Real Sociedad'ın oyuncusu Jon Martín, sert bir müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Martín, ilk sarı kartını 64. dakikada görmüştü. Sadece 8 dakika sonra yeni bir faul yapınca hakem kendisine ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı gösterdi.

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Bu kırmızı kart, maçın gidişatını açıkça etkiledi. Rakibinin eksik kalmasından yararlanan Crystal Palace baskısını artırdı ve son dakikalardaki sayısal üstünlüğünü kullanarak galibiyet golünü bulmayı başardı.

Crystal Palace'ın cevabı gecikmedi: 73. dakikada Jean-Philippe Mateta penaltıdan eşitlik golünü attı ve skor 1-1 oldu.

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Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 82. dakikada galibiyet golünü bularak maçı 2-1 kazandı ve sadece 9 dakika içinde önemli bir geri dönüşe imza attı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad, Avrupa Ligi sıralamasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 maçta topladığı 6 puanla 27. sırada yer alıyor.

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Crystal Palace ise hemen arkasında, 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 12. sırada bulunuyor.