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Juventus-Omonia 4-1

JUVENTUS (3-4-3)

Neto 5 - 37 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 30 Mayıs'ta Botafogo formasıyla Bahia'ya karşı oynadığı son resmi maçtan yaklaşık 6 ay sonra yeniden sahaya çıktı. Tankovic'in kullandığı kornerde boşa çıkınca Satka kafayla konuk ekibi öne geçiren golü attı.

Gatti 7 - Kaptanlığa yükselen Gatti, saç bandıyla oynadı ve 10. dakikada Rumen Tanase'nin kendisine yaptığı faulle maçın ilk sarı kartını görmesine neden oldu. Hücumda da katkı verdi. 2-1'lik golün hazırlığında, hücumun merkezinde alışılmadık bir bölgede yer aldı. Kısa süre sonra ceza sahasından çektiği çapraz şutla rakip kaleciyi zorladı.

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Lucumí 6 - Üçlü savunmanın merkezinde oynadı. 34. dakikada Duverne'yi çektiği için sarı kart gördü.

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(66. dakikadan itibaren Koopmeiners 6 - Bugün yedek başlaması, artık ilk 11'in değişmezlerinden biri olduğunu doğruluyor. 4-1'lik golün hazırlığında Cambiaso'yu hatlar arasında iyi gördü).

Kelly 6,5 - İlk yarıda savunmanın en sağlam ismiydi; onun bölgesinden geçit yoktu. İkinci yarının başında maçı yeniden çekişmeli hâle getirebilecek bir hata yaptı ama şansına Omonia fırsatı değerlendiremedi.

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Cambiaso 7,5 - Juventus taraftarıyla ilişkisi pek iyi bir dönemden geçmiyor. Buna sağ kanatta Conceiçao ile kurduğu iyi uyumun da yardımıyla maça iyi başlayarak karşılık verdi. 37. dakikada sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği harika şutla skoru 1-1'e getirdi ve Stadium'daki ilk ıslıkları susturdu. İkinci yarıda 4-1'lik golde Boga'ya pası verdi.

Sarr 5,5 - Savunmanın önünde rakibi karşılamadaki katkısına rağmen pek görünmedi.

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Douglas Luiz 5,5 - Oyun kurarken her zamankinden biraz daha fazla pas hatası yaptı.

(66. dakikadan itibaren McKennie 6 - 3-1'lik golde Conceiçao'ya pası verdi).

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Cabal 5,5 - Tankovic'in arka direğe kullandığı kornerde sıçradı ama topa yetişemedi. Neto'nun boşa çıkmasının ardından Satka konuk ekibi öne geçiren golü attı. 27. dakikada uzaktan çektiği güzel sol ayak şutuyla rakip kaleciyi zorladı. Devre arasında oyundan çıktı.

(46. dakikadan itibaren Celik 6 - Her zamanki gibi sağlam bir performans sergiledi. 3-1'lik golün hazırlığında McKennie'ye pası verdi).

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Conceiçao 8 - Maçın henüz 3. dakikasında ceza sahası çizgisinden çektiği tehlikeli sol ayak şutuyla kaleciyi müdahaleye zorlayarak ilk isabetli şutu kaydetti. Cambiaso ve Ekhator'a asist yaptı, ardından 3-1'lik golü attı. Maçın oyuncusu.

(86. dakikadan itibaren Kolo Muani puansız - Yalnızca Conceiçao'nun hak ettiği ayakta alkışı alabilmesi için oyuna girdi).

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Ekhator 6,5 - Juventus formasıyla ilk kez ilk 11'de başladı. Hücum hattını tek başına sürüklemekte zorlandı; Spalletti'nin elindeki bütün forvetler için bu imkânsız bir görev. Yine de önüne çıkan ilk fırsatı değerlendirip Conceiçao'nun asistiyle 2-1'lik golü attı.

(66. dakikadan itibaren Woltemade 6 - Uzatma dakikalarında ofsayt çizgisinde iyi zamanlanmış bir koşu yaptı ama savunma ona yetişti).

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Boga 7 - Topu hızlı dokunuşlarla taşıdı ama rakibini geçip sayısal üstünlük yaratmasını sağlayacak o belirleyici hızlanma için henüz biraz daha fiziksel kondisyona ihtiyacı var. İkinci yarının başında iki kez 3-1'lik gole yaklaştı, ardından 4-1'lik golü attı.

Teknik direktör Spalletti 7 - Pazar akşamı Como deplasmanını düşünerek rotasyona gitti. İlk bölümdeki korkuya rağmen bu tercih 3 puanla karşılık buldu. Juventus, Avrupa Ligi'nde puanını 13'e çıkardı ve lider Bournemouth'un 2 puan gerisinde.

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OMONIA (4-2-3-1)

Kaminski 6 - Yediği gollerde hatası yoktu.

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Nego 6 - Macaristan vatandaşlığına geçen Fransız bek, Roma'nın eski Primavera oyuncusu, Boga ile güzel bir mücadeleye girdi. Düello büyük ölçüde eşitlikle sonuçlandı.

(59. dakikadan itibaren Balkovec 5,5 - Daha önce Bari, Empoli ve Verona'da oynayan Sloven bek sol kanada yerleşti, bunun sonucunda Duverne sağa geçti. Balkovec, durdurulamaz Conceiçao karşısında zorlandı).

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Coulibaly 5 - Takımının savunmasındaki en kötü oyuncuydu.

Satka 6 - Tankovic'in kullandığı kornerde Neto'nun boşa çıkmasından yararlanıp arka direkte kafayla takımını öne geçirdi.

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Duverne 5,5 - 34. dakikada kendisini çeken Lucumí'nin sarı kart görmesine neden oldu. Savunmada Conceiçao-Cambiaso-Gatti üçlüsü karşısında zorlandı; Boga'ya karşı oynamak üzere sağa geçtiğinde de durum değişmedi.

Andreou 5,5 - 2006 doğumlu Kıbrıslı orta saha oyuncusu gelecek vadediyor ama bu kez dikkat çekmedi.

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(59. dakikadan itibaren Brouwers 5,5 - Rakibi durdurmak için oyuna girdi ama bunu başaramadı).

Maric 5,5 - Forvet Mirko'nun (eski Monza ve Venezia oyuncusu) küçük kardeşi, çok daha üstün bir rakip karşısında takımının oyununu yönlendiremedi.

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Tanase 5,5 - Gatti'ye yaptığı faul, henüz 10. dakikada maçın ilk sarı kartını görmesine yol açtı. 31. dakikada ceza sahası çizgisinden çektiği çapraz şut az farkla dışarı çıktı.

(46. dakikadan itibaren Ewandro 6 - En azından takımı canlandırmaya çalıştı).

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Tankovic 6 - Adının başında bir S eksik ama Satka'nın golüyle sonuçlanan korneri kullanırken eski büyük Sırp futbolcu Dejan Stankovic'inkine yakışır bir ayağı olduğunu gösterdi. Sonrasında etkisi giderek azaldı.

(69. dakikadan itibaren Neophytou 5 - Yerine girdiği takım arkadaşını arattı).

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Montnor 5 - Hücumda etkili olamadı, savunmada da Duverne'ye yardım edemedi.

Kakoullis 5 - İleri uçta fazla yalnız bırakıldı ve neredeyse hiç topla buluşamadı.

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(46. dakikadan itibaren Diony 5,5 - Takımı kendisine yeterince destek vermediği için aynı mevkideki takım arkadaşından çok daha iyisini yapamadı).

Teknik direktör Berg 5,5 - Manchester United'ın eski Norveçli savunmacısı, Torino'da Juventus'a karşı 3-2'lik geri dönüşle kazanılan Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanşını sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Bu kez Torino'da iyi başladı ama takımı öne geçmesine rağmen kaybetti. Bunda onun suçu yoktu.