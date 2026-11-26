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Juventus-Omonia 4-1

JUVENTUS (3-4-3)

Neto 5 - 37 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 30 Mayıs'ta Botafogo formasıyla Bahia'ya karşı oynadığı son resmi maçtan yaklaşık 6 ay sonra sahaya döndü. Tankovic'in kullandığı köşe vuruşunda boşa çıktı ve Satka'nın kafa vuruşuyla konuk ekibi öne geçirmesine engel olamadı.

Gatti 7 - Kaptanlık görevini üstlenen Gatti, saç bandıyla oynadı ve henüz 10. dakikada Rumen Tanase'nin maçın ilk sarı kartını görmesine neden oldu. Hücumda da katkı verdi: 2-1'lik golün gelişiminde hücum bölgesinin merkezinde alışılmadık bir pozisyonda yer aldı, kısa süre sonra da ceza sahasından çapraz bir vuruşla rakip kaleciyi zorladı.

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Lucumí 6 - Üçlü savunmanın ortasında oynadı. 34. dakikada Duverne'yi çektiği için sarı kart gördü.

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(66. dakikada yerine giren Koopmeiners 6 - Bugün yedek kulübesinde başlaması, artık ilk 11'in bir parçası olduğunu doğruluyor. 4-1'lik golün gelişiminde Cambiaso'yu hatlar arasında iyi gördü).

Kelly 6,5 - İlk yarıda savunmanın en sağlam ismiydi; onun bulunduğu bölgeden geçit yoktu. İkinci yarının başında maçı yeniden çekişmeli hale getirebilecek bir hata yaptı ama şansına Omonia fırsatı değerlendiremedi.

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Cambiaso 7,5 - Juventus taraftarıyla ilişkisi pek iyi bir dönemden geçmiyor. Buna sağ kanatta Conceiçao ile kurduğu iyi uyumun da yardımıyla maça iyi başlayarak karşılık verdi. 37. dakikada sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği harika golle skoru 1-1'e getirip Stadium'daki ilk ıslıkları susturdu. İkinci yarıda 4-1'lik golde Boga'ya pası verdi.

Sarr 6 - Top kazanıp savunmanın önünde kalkan görevi görerek takıma denge sağladı.

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Douglas Luiz 6 - Oyun kurarken her zamankinden biraz daha fazla pas hatası yaptı.

(66. dakikada yerine giren McKennie 6 - 3-1'lik golde Conceiçao'ya pası verdi).

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Cabal 5,5 - Tankovic'in arka direğe kullandığı köşe vuruşunda yükseldi ancak topa ulaşamadı. Neto'nun boşa çıkmasının ardından Satka, konuk ekibi öne geçiren golü attı. 27. dakikada uzaktan çektiği güzel bir sol ayak şutuyla rakip kaleciyi zorladı. Devre arasında oyundan çıktı.

(46. dakikada yerine giren Celik 6 - Her zamanki gibi mücadeleci bir performans sergiledi. 3-1'lik golün gelişiminde McKennie'ye pası verdi).

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Conceiçao 8 - Henüz 3. dakikada ceza sahası çizgisinden çektiği, kalecinin çıkardığı tehlikeli sol ayak şutuyla maçın ilk isabetli vuruşunu yaptı. Cambiaso ve Ekhator'un gollerinde asist yaptı, ardından 3-1'lik golü attı. Maçın yıldızıydı.

(86. dakikada yerine giren Kolo Muani not verilmedi - Yalnızca Conceiçao'nun hak ettiği ayakta alkışı alabilmesi için oyuna girdi).

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Ekhator 6,5 - Juventus formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Hücum hattını tek başına sırtlamakta zorlandı; bu, Spalletti'nin elindeki tüm forvetler için imkânsız bir görev. Yine de ilk fırsatını iyi değerlendirip Conceiçao'nun asistinde 2-1'lik golü attı.

(66. dakikada yerine giren Woltemade 6 - Uzatma dakikalarında ofsayt çizgisinde koşuya çıktı ancak rakip savunma yetişti).

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Boga 7 - Topu sık dokunuşlarla taşıyor ancak rakibini geçip sayısal üstünlük yaratmasını sağlayacak o belirleyici hızlanma için henüz biraz daha form tutması gerekiyor. İkinci yarının başında iki kez 3-1'lik gole yaklaştı, ardından 4-1'lik golü attı.

Teknik direktör Spalletti 7 - Pazar akşamı Como deplasmanını düşünerek kadroda rotasyona gitti. İlk bölümdeki korkuya rağmen bu tercih 3 puanla karşılık buldu. Juventus, Avrupa Ligi'nde 13 puana ulaştı ve lider Bournemouth'un 2 puan gerisinde.

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OMONIA (4-2-3-1)

Kaminski 6 - Yediği gollerde hatası yoktu.

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Nego 6 - Roma'nın genç takımında oynamış, sonradan Macaristan vatandaşlığına geçmiş Fransız bek, Boga ile büyük ölçüde başa baş geçen güzel bir mücadeleye girdi.

(59. dakikada yerine giren Balkovec 5,5 - Daha önce Bari, Empoli ve Verona'da oynayan Sloven bek sol tarafa geçti; bunun sonucunda Duverne sağa kaydı. Balkovec, durdurulamaz durumdaki Conceiçao karşısında zorlandı).

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Coulibaly 5 - Takımının savunmasındaki en kötü isimdi.

Satka 6 - Neto'nun Tankovic'in kullandığı köşe vuruşunda boşa çıkmasını değerlendirip arka direkte kafayla takımını öne geçirdi.

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Duverne 5,5 - 34. dakikada kendisini çeken Lucumí'nin sarı kart görmesini sağladı. Savunmada Conceiçao, Cambiaso ve Gatti üçlüsü karşısında zorlandı; Boga'ya karşı sağ tarafa geçtiğinde de durum değişmedi.

Andreou 5,5 - 2006 doğumlu Kıbrıslı orta saha oyuncusu gelecek vadediyor ancak bu kez dikkat çekmedi.

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(59. dakikada yerine giren Brouwers 5,5 - Rakibi durdurmaya çalışmak için oyuna girdi ancak başarılı olamadı).

Maric 5,5 - Daha önce Monza ve Venezia'da oynayan forvet Mirko'nun küçük kardeşi, çok daha güçlü bir rakip karşısında takımının oyununu yönlendirmeyi başaramadı.

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Tanase 5,5 - Gatti'ye yaptığı faul nedeniyle henüz 10. dakikada maçın ilk sarı kartını gördü. 31. dakikada ceza sahası çizgisinden çektiği çapraz şut az farkla dışarı çıktı.

(46. dakikada yerine giren Ewandro 6 - En azından takımı canlandırmaya çalıştı).

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Tankovic 6 - Soyadının başında bir S eksik ama Satka'nın golünü getiren köşe vuruşuyla, büyük Sırp eski futbolcu Dejan Stankovic'inkine yakışır bir ayağı olduğunu gösterdi. Maç ilerledikçe etkisi azaldı.

(69. dakikada yerine giren Neophytou 5 - Yerine girdiği takım arkadaşını arattı).

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Montnor 5 - Hücumda etkili olamadı, savunmada da Duverne'ye yardım edemedi.

Kakoullis 5 - İleride fazlasıyla yalnız bırakıldı ve neredeyse hiç topla buluşamadı.

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(46. dakikada yerine giren Diony 5,5 - Takım yeterince destek vermediği için aynı mevkide oynadığı arkadaşından çok daha iyisini yapamadı).

Teknik direktör Berg 5,5 - Manchester United'ın eski Norveçli savunmacısı, takımının Torino'da Juventus'a karşı geriden gelip 3-2 kazandığı Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçını sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Bu kez Torino'da maça iyi başladı ancak takımı öne geçmesine rağmen kaybetti. Bu onun hatası değildi.