Juventus, İtalya’daki etkileyici başlangıcının ardından Newcastle United’dan kiraladığı Nick Woltemade’nin bonservisini almak için şimdiden harekete geçti. Serie A ekibi, Alman santrforun bonservis bedelini düşürmek amacıyla Portekizli millî futbolcu Francisco Conceicao’yu takasta önerebilir.

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Güçlü başlangıç, Juventus’un transfer planını değiştirdi

Woltemade, transfer döneminin son gününde İtalya’ya gelmesine rağmen Juventus şimdiden kalıcı transferi üzerinde çalışıyor. Alman santrfor, Newcastle’dan Serie A ekibine 12 aylığına kiralandı . Bu anlaşma karşılığında başlangıçta 3,6 milyon avro ödendi. Son anda yapılan anlaşmada, sezon sonunda geçerli olacak bir satın alma opsiyonu ise yer almadı.

Ancak beklenenden iyi olan ilk performansları, Juventus yönetimini oyuncunun geleceğine ilişkin planını yeniden değerlendirmeye ikna etti. Kulüp artık santrforun bonservisini almayı önemli bir öncelik olarak görüyor. Woltemade’yi İtalya’da tutacak uzun vadeli bir transferin nasıl yapılandırılabileceğini aktif olarak araştırıyor.

Etkileyici performansı İtalya’da dikkat çekti

24 yaşındaki oyuncu, Serie A’ya ve Avrupa kupalarına başarılı biçimde uyum sağladı. Lig maçları ve Avrupa Ligi’nde çıktığı yalnızca 13 karşılaşmada dört gol ve iki asist kaydetti. La Gazzetta dello Sport’a göre Juventus yöneticileri, oyuncunun genel etkisinden oldukça etkilendi.

İtalyan yayın organı, kulüp yetkililerinin sezon sonunda oyuncunun bonservisini almak için somut bir mali plan hazırladığını belirtiyor. Woltemade, taktik açıdan yeni teknik direktörü için son derece çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Tek santrfor olarak etkili oynarken Randal Kolo Muani ile de gelecek vadeden bir hücum ortaklığı kurdu.

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Newcastle’ın büyük yatırımı kalıcı transferi zorlaştırıyor

Kalıcı transfer için iki kulübün yoğun müzakereler yürütmesi gerekecek. Newcastle, Woltemade’yi 2025 yaz transfer döneminde Alman ekibi Stuttgart’tan almak için 75 milyon avro ödedi.

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Alman santrfor, İngiltere futbolunda geçirdiği dönemde bu yüksek bonservis bedelinin karşılığını vermekte zorlandı. Premier League ekibiyle çıktığı toplam 53 maçta yalnızca 11 gol atıp altı asist yaptı.

Önceki büyük harcaması göz önüne alındığında Newcastle, ilk yatırımının önemli bir bölümünü geri kazanmak isteyecektir. Bu durum, Juventus’un gelecek yaz oyuncuyu doğrudan para ödeyerek satın almasını son derece zorlaştırıyor.

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Conceicao takası transfer için çözüm olabilir

Juventus, aradaki mali farkı kapatmak için kiralık anlaşmasını uzatmayı müzakere etmeyi umuyor. Anlaşmaya, santrforu Haziran 2028’de toplamda çok daha düşük bir bedelle satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

Alternatif olarak kulübün, gereken transfer bütçesini önemli oyuncu satışlarıyla yaratması gerekiyor. Conceicao’nun satışı, Woltemade’nin bonservisini almak için gereken parayı sağlamanın şu anda en uygulanabilir yolu olarak görülüyor. Portekizli millî futbolcu, 40 milyon avronun üzerinde bir bedelle satılırsa kulübe önemli bir kâr sağlayacak. Juventus’un Conceicao’yu büyük bir takas anlaşmasının parçası olarak Newcastle’a göndermesi de güçlü bir olasılık.