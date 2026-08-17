Ne yazık ki şu ana kadar resmi bir gerekçe ya da açıklama yok. Juventus’un savunmacı orta saha oyuncusu Arthur Melo’ya son dönemde yaptığı gibi neden böyle davrandığını öğrenmek son derece ilginç olurdu.

2020’de Yaşlı Hanım, Brezilyalıyı kadrosuna katmak için Barcelona’ya tam 80,6 milyon euro ödemişti. Juve’nin uzun kulüp tarihinde yalnızca dört oyuncu daha pahalıya mal oldu. Melo, Barcelona’da da bugün hâlâ Neymar’ın ardından kulüp tarihinin en pahalı ikinci ayrılığı konumunda.

Kısaca hatırlatmak gerekirse: Melo o dönemde Torino’ya gelirken, Miralem Pjanic de aynı anda Katalan ekibine transfer olmuştu. Bu, her iki kulüp için de mali yıldaki yüksek gelirlerle yıl sonu bilançolarını makyajlamak amacıyla yapılan bir anlaşmaydı. Daha sonra mali polisin de radarına girdi, ancak İtalyan yargısı sonuç olarak herhangi bir usulsüzlüğe dair kanıt bulamadı.

Getty Images

Arthur Melo, dört yılı aşkın süredir Juventus formasıyla maça çıkmadı

Gelinen noktada durum şu: Melo, Juventus adına dört yılı aşkın süredir hiçbir maçta forma giymedi. Son kez 11 Mayıs 2022’deki Coppa Italia finalinde sahaya çıktı (uzatmalarda 2-4); 84. dakikada oyuna girmişti. İtalyan ekibi onu şimdiden dört kez kiraladı ve yıllar içinde sözleşmesini birkaç kez uzattı; amaç, bilançodaki amortisman maliyetlerini mümkün olduğunca düşürmek ve onu transfer piyasasında daha cazip hale getirmekti.

Şimdi ise artık 30 yaşında olan Melo, 2027’ye kadar sözleşmesi ve yıllık net maaşı konuşulan rakamlara göre beş milyon euroyken yeniden kapıya dayanmış durumda. Ve yine iki taraf da kesin bir ayrılık için nihai çözümü bulmaya çalışıyor. Bunun başarılıp başarılamayacağı ise transfer döneminin bitimine iki hafta kala son derece şüpheli.

Son olarak birçok uluslararası medya kuruluşu, Melo’nun Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano’nun istek listesinde en üst sıralarda yer aldığını ortak biçimde yazdı. İkili daha önce 2023/24 sezonunda Fiorentina’da birlikte çalışmıştı.

Getty Images

Juventus, Arthur Melo’yu daha önce dört kulübe kiraladı

Fiorentina, Melo’nun ikinci kiralık durağıydı. Ondan önce Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool’da bir yıl geçirdi ancak özellikle sakatlıklar nedeniyle yalnızca tek bir maçta 13 dakika süre alabildi. Floransa’nın ardından Girona’ya gitti, son olarak da altyapısından yetiştiği kulüp Gremio Porto Alegre’de oynadı. 2010 ile 2018 arasında burada yetişti, ardından Barcelona onu 31 milyon euroya kadrosuna kattı.

Juve’nin sorunu şu: Dört kulübün hiçbiri orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Son olarak aslında Gremio ile her şey hazırdı. Melo, mart ayının ortasında Brezilya’nın en büyük spor portalı Ge Globo’ya yaptığı açıklamada orada kesinlikle devam etmek istediğini söylemişti: "Juventus görüşmelere açık olursa, elbette herkes benim kalmak istediğimi biliyor. Bunu zaten defalarca söyledim: Burası benim evim."

Torino ekibi elbette görüşmelere açıktı, ancak bir kez daha anlaşma sağlanamadı. Gremio, "her iki tarafın da iş birliğini sürdürme yönündeki ilgisine" rağmen ortak bir mali noktada buluşulamadığını açıkça duyurdu. İddialara göre Juve, sekiz ila on milyon euro talep etti.

Getty Images

Arthur Melo’ya Barcelona’da Lionel Messi’den övgü

Yaşlı Hanım’ın bu transferin gerçekleşmesine neden izin vermemeyi tercih ettiğini anlamak zor. Sonuçta Melo’yu hem kayıtlardan hem de kadrodan çıkarmak yıllardır hedef durumunda. Buna karşın, transfer fiyaskosunun prototipi sayılabilecek bir oyuncuyu birkaç milyonluk fark yüzünden takımda tutmaya devam ediyorlar; üstelik onun artık orada hiçbir perspektifi yokken ve kulüp bu yaz yeni transferlere zaten yaklaşık 140 milyon yatırım yapmışken.

Son olarak Mart 2022’nin sonunda Selecao forması giyen 22 kez milli oyuncu için bu, kariyerinin şimdilik bir başka dip noktası. Oysa Avrupa macerası çok umut verici başlamıştı.

Barcelona’nın eski oyun kurucusu Xavi, kariyerini noktaladıktan sonra Melo’nun kendisine kendisini hatırlattığını söylemişti. Lionel Messi de onu övmüştü. Melo, gerçekten de ilk dönemde İspanya’da güçlü performanslar sergiledi. Ancak bunlar zamanla giderek daha seyrek hale geldi. Sakatlıklar arttığı gibi profesyonellikten uzak bir özel yaşama dair söylentiler de çoğaldı. Özellikle Neymar’ın düzenlediği partilere de pek uzak olmadığı söyleniyordu.

Getty Images

Arthur Melo, Liverpool’da uzun süre sakat kaldı

Buna rağmen Melo, Pjanic’le yapılan tartışmalı takas anlaşması gündeme geldiğinde Blaugrana’dan ayrılmak istemedi. Torino’da ise neredeyse hiç varlık gösteremedi; çok sayıdaki sakatlığı nedeniyle düzenli ilk 11 oyuncusu olmak da çok uzak bir ihtimaldi.

İki yıl sonra, Melo 26 yaşındayken Liverpool, Thiago ve Alex Oxlade-Chamberlain’in yokluklarına tepki verip, fiziksel olarak geri kalmış olmasına rağmen transfer döneminin bitimine kısa süre kala onu 4,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonu 37,5 milyondu. Kısa süre sonra ameliyatı da gerektiren bir uyluk sakatlığı yaşadı. Melo yaklaşık beş ay sahalardan uzak kaldı.

Döndükten sonra ise büyük bir istek içindeydi. Mayıs 2023’te GOAL’e verdiği röportajda, "Arthur’un bu yeni versiyonunu göstermeyi dört gözle bekliyorum" dedi. "Gelecek için heyecanlıyım. Bu sezon acı çektim, bazı zor anlar yaşadım ama bu bana gelecek sezon için gerekli donanımı verdi."

Getty Images

Arthur Melo: Floransa’da istikrarlı, Girona’da sadece 150 gün

Bu süreç onu Floransa’ya götürdü ve orada işler gerçekten belirgin şekilde daha iyi gitti. Melo nihayet istikrar yakaladı ve 48 maça çıktı (32 kez ilk 11’de). Buna rağmen Viola, onu 20 milyon euroya satın alma fırsatını kullanmadı.

Ardından işler yeniden kötüye gitti. Juve, yaz transfer döneminde Melo için bir alıcı bulamadı, aylarca maç yapmadan geçirdikten sonra Girona kışın devreye girdi. Melo 150 gün kaldı ve 15 maça çıktı; bunların üçte ikisinde ilk 11’de başladı.

Getty Images

Juventus, Arthur Melo için ne planlıyor?

Son olarak Gremio’da yeniden istikrarlı şekilde ikna edici performanslar sergiledi. Melo, 23 maçın 17’sinde ilk 11’de yer aldı, birçok kez kaptanlık bandını taktı. Gremio, Rio Grande do Sul Eyalet Şampiyonası’nı kazandı. Hatta az sayıda olmayan kişi, 2019’da Copa America’yı kazandığı milli takım için Dünya Kupası kadrosuna çağrılması gerektiğini bile savundu.

Sonuç olarak Melo’nun kariyer yolu uzun zamandır; yüksek beklentiler, büyük sakatlık şanssızlığı ve bilanço taktiklerinden oluşan destansı bir yanlış anlaşılma gibi okunuyor. Asıl soru, Juventus’un onunla artık neyi başarmak istediği. Bu hikâye, hatalı kadro ve finans planlamasının adeta ders niteliğinde bir örneğine dönüştü. Juve’nin ekonomik tavizler vermek yerine onu maaş listesinde tutmayı tercih etmeyi sürdürmesi ise bu işin tuzu biberi oluyor.

Arthur Melo: Profesyonel kariyerine genel bakış