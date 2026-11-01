Luciano Spalletti, bir dönem Scudetto’ya taşıdığı Napoli karşısında üstün geldi. Juventus, Kerim Alajbegovic ve sonradan oyuna giren Jeremie Boga’nın ceza sahası dışından attığı gollerle Allianz Stadium’da Napoli’yi 2-0 yendi. Maça Napoli ile 14’er puanla başlayan Juventus, bu galibiyetle rakibinin üzerine çıktı ve Napoli’ye karşı sahasında üst üste gol yemeden tamamladığı maç sayısını dörde yükseltti.

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Az pozisyonun yaşandığı, başa baş ve mücadele gücü yüksek karşılaşmanın sonucunu iki kaliteli hamle belirledi. Juventus, Napoli'nin yedi şutuna karşılık 18 şut çekti ve 0,41'e karşı 0,79 gol beklentisi (xG) değerine ulaştı, ancak iki golünün toplam gol beklentisi yalnızca 0,05'ti. Sonucu belirleyen ilk gol de sayısal üstünlükten önce geldi: Alajbegovic, Luca Marianucci'nin oyundan atılmasından beş dakika önce, 70. dakikada golü buldu.

Juventus'un taktik düzeni

Spalletti, takımını 4-3-2-1 dizilişiyle sahaya sürdü, ancak 22. dakikaya gelindiğinde Juventus 4-4-2 düzenine yerleşmişti. Weston McKennie orta sahanın sağında, Alajbegovic solunda, Nick Woltemade ile Randal Kolo Muani ise ileride oynuyordu. Merkezde Douglas Luiz ve Teun Koopmeiners görev aldı.

Ev sahibi ekip en tehlikeli hücumlarını sol kanattan geliştirdi. Sol bek Juan Cabal ileri çıktı; 18. dakikada yaptığı ortayı Mathias Olivera kafayla uzaklaştırdı, 33. dakikada ise Giovanni Di Lorenzo'nun arkasına sarktı. Alajbegovic de şut çekmek için içeri kat etti. Juventus'un hücumları ağırlıklı olarak bu kanattan gelişti ve iki gol de sonunda buradan geldi.

Duran toplar, Juventus'un diğer silahıydı. Napoli'nin dört kornerine karşılık 13 korner kullanan ve rakibinin 14 ortasına karşılık 29 orta yapan Juventus'ta ortaların çoğunu Luiz açtı. İlk yarım saat dolmadan hemen önce Cabal, bir kornerde topu omzuyla direğe yönlendirdi. Jhon Lucumi, McKennie, Federico Gatti ve Bremer de duran toplardan kafa vuruşu veya yakın mesafeden gol fırsatları yakaladı. Juventus saha hâkimiyetinde de üstündü: Rakiplerinin 56'sına karşılık hücum bölgesinde 99 isabetli pas yaptı ve Napoli ceza sahasında 36 kez topla buluşurken rakibi bu sayıda 10'da kaldı.

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İleride Woltemade, top almak için geriye gelerek ve faul alarak hücumun odak noktası oldu. Marianucci'nin 38. dakikada ilk sarı kartını görmesine yol açan çekme de bunlardan biriydi. Kolo Muani ise kendisine gelen topları değerlendiremedi. İki kez ofsayta yakalandı, 54. dakikada umut vadeden bir kontra atağı fazla sert bir pasla boşa harcadı ve 60. dakikada oyundan çıkarken yuhalandı.

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Napoli'nin taktik düzeni

Yardımcısı Marco Landucci'nin kulübede bulunduğu Massimiliano Allegri'nin Napoli'si, 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıktı. Matteo Politano, Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ın arkasındaki orta sahada Kevin De Bruyne, Frank Anguissa ve Scott McTominay yer aldı. Napoli, topa sahip olmada %51'e %49 üstünlük kurdu ancak oyun çoğunlukla orta sahada geçti. Hücumlarının dağılımı da Juventus'un savunma bölgesinde uzun süreli bir varlık gösteremediğini ortaya koydu.

Napoli'nin tehlikesi neredeyse tamamen hava toplarından geldi. Sekizinci dakikada Lucca'nın kafa vuruşunda Guglielmo Vicario iyi bir kurtarış yaptı, ardından kullanılan kornerde Di Lorenzo'nun kafa vuruşu üstten auta gitti. Lucca, 26. dakikada bir kornerden yine gole yaklaştı. İlk dakikalardaki o kafa vuruşu, önceki üç maçında 11 gol atan Napoli'nin gece boyunca kaleyi bulan tek şutuydu. Açık oyundaki en iyi fırsatı ise yarım saat dolarken Lang yakaladı. Politano ve Anguissa'nın topu aktarmasının ardından ceza sahasının ortasından yaptığı vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.

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Napoli, topsuz oyunda uzun süre kendi ceza sahasını savundu ve Juventus'un 21'ine karşılık 34 uzaklaştırma yaptı. Girdiği top kapma mücadelelerinin ise yalnızca dörtte birini kazandı. Koopmeiners'ın istemeden bileğine basmasının ardından tedaviye ihtiyaç duyan Anguissa'nın oyunu da erken dakikalarda aksadı.

Taktik mücadele

Kilit mücadele, Juventus'un soluyla Napoli'nin sağı arasında yaşandı. Cabal ve Alajbegovic ilk yarı boyunca Di Lorenzo'nun arkasındaki boşluğu hedef aldı. Devre arasında kaptan Di Lorenzo'nun yerine Amir Rrahmani'nin girmesiyle Napoli savunmasının o tarafı yeniden şekillendi. Marianucci ise o sırada sarı kart görmüştü.

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Sahanın diğer ucundaki hava topu mücadelesi de bir o kadar önemliydi. Lucumi, Lucca'yı düşürdüğü için 20. dakikada sarı kart gördü ve kısa süre sonra onunla yeniden karşı karşıya geldi. Lucca, maçı Napoli'nin en etkili oyuncusu olarak tamamladı. Napoli'nin savunma arkasına sarkabildiği nadir anlardan birinde, 58. dakikada Lucumi'nin hatalı dokunuşunun ardından Vicario da Politano'ya müdahale etmek için ceza sahasından çıkmak zorunda kaldı.

Juventus, aradığı golü sonunda sol kanattan buldu. Edon Zhegrova, 70. dakikada bir rakibinden sıyrılıp topu Alajbegovic'e aktardı. Alajbegovic de yaklaşık 18 metreden sol ayağıyla vurup Alex Meret'i geçti. Beş dakika sonra Marianucci, sol kanatta Cabal'ı düşürerek ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

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Maç içindeki değişiklikler

İki takım da devre arasında değişiklik yaptı. Napoli'de Di Lorenzo'nun yerine Rrahmani, etkisiz kalan De Bruyne'ün yerine Billy Gilmour oyuna girdi. Spalletti ise McKennie'yi çıkarıp savunmacı Gatti'yi sahaya sürdü. Gatti kısa süre içinde uzaktan bir şut ve kornerden bir kafa vuruşuyla hücuma katkı verdi.

Spalletti'nin planladığı hücum değişikliği belirleyici oldu. Zhegrova, 59. dakikada Kolo Muani'nin yerine girdi ve 11 dakika sonra ilk golün asistini yaptı. Ardından ceza sahası dışından çektiği iki şut daha savunma tarafından engellendi. Juventus daha sonra sarı kartı bulunan Lucumi'nin yerine Lloyd Kelly'yi alarak savunmasını güçlendirdi.

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Diğer önemli değişiklikler sakatlık nedeniyle zorunlu olarak yapıldı, ancak onlar da sonuç verdi. Golünün ardından kenara işaret eden Alajbegovic'in yerine Boga girdi. Cabal 82. dakikada aksayarak sahadan çıkınca yerini Andrea Cambiaso aldı. Beş dakika sonra iki yedek oyuncu sol kanatta golü hazırladı: Cambiaso'nun pasıyla iç koridordan savunma arkasına sarkan Boga, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu köşeden ağlara gönderdi.

On kişi kalan Napoli yine de ileri çıkmaya çalıştı. Anguissa'nın yerine hücum oyuncusu Giovane, sakatlanan Olivera'nın yerine de Sam Beukema oyuna girdi. Rafa Marin son bölümde bir duran toptan kafa vuruşunu auta gönderdi, ancak Napoli Vicario'yu bir daha zorlayamadı.

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Sonuç

Juventus bu maçı rakibini ezici bir üstünlükle yenerek kazanmadı. Sahaya daha fazla hâkim olduğu, sol kanadı ve duran toplarıyla Napoli'yi geriye ittiği, ardından Meret'in çıkaramadığı iki kaliteli uzak mesafe vuruşu bulduğu için kazandı. Napoli ise Lucca'nın kafa vuruşları dışında gol yolunu bulamadı. Yedek oyuncuları bu sezon ligde altı gole katkı sağlayan ve bu alanda yalnızca Roma'nın gerisinde kalan Spalletti, eski kulübüyle karşılaştığı gecede kulübesinden bir kez daha sonuç aldı. Bu da galibiyet için yeterliydi.