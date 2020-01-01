Juventus - Napoli maçı ertelenebilir

Pozitif vakalar sonrasında Napoli'nin Torino'ya seyahat etmesine izin çıkmaması üzerine İtalya Futbol Federasyonu, Juventus - Napoli karşılaşmasını er

'da haftanın merakla beklenen maçı olan - müsabakası öncesinde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Piotr Zielinski ve Eljif Elmas'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Napoli'nin maç için 'ya gitmesine izin verilmedi.

Napoli'nin geçtiğimiz hafta karşılaştığı 'da oyuncular ve diğer çalışanların dahil olduğu toplam 22 kişinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Napoli'da Eljif ve Zielinski dışındaki isimlerin de salgından etkilenmiş olabilecekleri düşünülüyor.

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İtalya'da Campania bölgesinin kamu sağlığı otoritesi olan ASL, bu şartlar dahilinde Napoli'nin 4 Ekim Pazar günü oynanacak Juventus maçı için seyahat etmesine engel oldu.

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Cumartesi günü kulüp içerisinde iki kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Juventus ile Napoli arasındaki bu maçın, yine de, planlanan tarihte oynanması bekleniyor. Serie A'dan yapılan açıklamada maçın ertelenmeyeceği ifade edildi. Ayrıca Juventus Kulübü, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada TSİ 21:45'te başlayacak maç için sahaya çıkacağını duyurdu.

Serie A ve Juventus maçın oynanacağını düşünse de, İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aksi yönde bir açıklama geldi.

Radyo Kiss Kiss'e konuşan FICG Yönetim Kurulu üyesi Pietro Lo "Juventus - Napoli maçının daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kural çok açık ve net" ifadelerini kullandı.