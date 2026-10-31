Juventus-Napoli: Klasik maçta taktik fırtınası ve Torino'da bir hanedanın doğuşu

Juventus'un taktiksel kilidi iki dakikada attığı iki golle açtığı, 2012'deki heyecan dolu karşılaşmayı yeniden yaşayın. Martin Caceres ve henüz 20 yaşına girmemiş Paul Pogba, Scudetto yarışının kaderini belirleyen kritik 2-0'lık galibiyeti getirdi.

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20 Ekim 2012'de Juventus Stadyumu, sıradan bir futbol sahası değil, gerilimin doruğa çıktığı bir yerdi. Serie A sezonunun 8. haftasında, altı galibiyet ve birer beraberlikle zirveyi paylaşan iki takım karşı karşıya geldi.

Antonio Conte'nin Juventus'u, gücünü bir kez daha kanıtlamak isteyen namağlup şampiyondu. Walter Mazzarri'nin Napoli'si ise güç dengesini kuzeyden güneye çevirmeye kararlı, dişli bir rakip olarak gelmişti. Torino'da, sonbahar serinliğinde oynanan bu karşılaşmanın şampiyonluk yarışını belirleyebileceği hissediliyordu.

İnce bir çizgide taktik savaşı

İlk seksen dakika, katı savunma düzenleri ve rakibe alan bırakmayan taktik anlayışların sergilendiği bir mücadeleye sahne oldu. Juventus, Edinson Cavani'nin tehdidini etkisiz kılmak için Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini'den oluşan, BBC olarak bilinen savunma üçlüsünü kullandı.

Napoli, 26. dakikada Cavani'nin sert frikiği Marco Storari'yi geçip direğe çarptığında maçın gidişatını değiştirmeye çok yaklaştı. Alanların iyice daraldığı karşılaşmada Andrea Pirlo'nun her pasının karşısına Napoli savunması çıkıyor, Marek Hamsik'in her ileri hamlesi büyük bir dikkatle takip ediliyordu.

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On dakikalık fırtına eşitliği bozdu

Maç, birçok kişinin beklediği temkinli beraberliğe doğru giderken Conte çözümü yedek kulübesinde aradı. Eşitlik nihayet 80. dakikada bozuldu. Oyunun baş mimarı Pirlo, kendine özgü bir köşe vuruşuyla topu savunmayla kaleci arasındaki tehlikeli bölgeye gönderdi. Oyuna kısa süre önce giren Caceres, doğru zamanda yükselerek güçlü bir kafa vuruşuyla topu Morgan De Sanctis'in yanından ağlara yolladı. Stadyum, rahatlama ve zafer duygusunun iç içe geçtiği bir sevinçle ayağa kalktı. Bu gol, sezonun dengelerinin değiştiğinin işaretiydi.

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Genç bir yıldızın sahneye çıkışı

Konuk ekip bozulan savunma düzenini yeniden kuramadan Juventus, yalnızca iki dakika sonra bir kez daha vurdu. Uzaklaştırılan top, ceza sahası çizgisinde 19 yaşındaki Pogba'nın önüne düştü. Genç Fransız, yere inen topa kusursuz bir teknikle vole vurdu. Köşeye giden şut karşısında De Sanctis çaresiz kaldı. Bu, bir golden fazlasıydı: Geleceğin dünya çapındaki yıldızının sahneye çıkışı ve Napoli'nin şampiyonluk iddiasına indirilen belirleyici darbeydi.

Torino'da zirveyi sağlamlaştırmak

2-0'lık skor, Conte'nin takımının fırsatları değerlendirmedeki becerisini ortaya koydu. Napoli maçın büyük bölümünde rakibiyle başa baş mücadele etse de Juventus, küçük farkları avantaja çevirecek kadro derinliğine ve mental güce sahip olduğunu gösterdi. Bu galibiyetle Juventus zirvede üç puanlık fark açtı ve bir daha bırakmayacağı liderliği ele geçirdi. Taktiğe dayalı kilidin bireysel yetenekle açıldığı bu maçın ardından konuk ekibe, neler olabileceğini düşünmek kaldı.

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Sonuçta bu karşılaşma, bir döneme damga vuracak hâkimiyetin başlangıcı oldu. Juventus, en önemli rakibini böylesine etkili bir biçimde yenerek yalnızca üç puan kazanmadı; İtalyan futbolunda psikolojik üstünlüğünü de kabul ettirdi. İki dakikada gelen iki gol, bir hanedanlığın simgesi hâline geldi. Bu maç, en büyük mücadelelerde eşitlikle galibiyet arasındaki farkın çoğu zaman saniyelerle ve gençliğin korkusuzluğuyla belirlendiğini hatırlattı.