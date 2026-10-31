Juventus, Napoli ile karşılaşıyor, İtalya Ligi'nin onuncu haftasında yarın pazar günü oynanacak ve bu karşılaşma dikkat çeken pek çok rakam ile istatistiği barındırıyor.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağına göre Napoli, İtalya Ligi'nde Juventus'a karşı oynadığı son 8 maçın 5'ini kazandı; buna karşılık bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı, ancak 25 Ocak'ta oynanan son karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

Güneyin takımının bu müsabakada Juventus'a karşı art arda iki mağlubiyet aldığı son dönem, art arda 3 maç kaybettiği Eylül 2018 ile Ağustos 2019 arasıydı.

Juventus, İtalya Ligi'nde Napoli'yi ağırladığı son 15 maçın 11'ini kazandı; ayrıca kendi sahasında güneyin takımına karşı oynadığı son 3 karşılaşmadan kalesini gole kapatarak çıktı.

Gelecek maçlar JUV Serie A 14:45 NAP

Bianconeri'nin bu rakibe karşı kendi sahasında art arda daha fazla sayıda maçta kalesini gole kapatmayı başardığı son dönem, teknik direktör Giovanni Trapattoni yönetiminde bunu 4 maçta gerçekleştirdiği Mayıs 1982 ile Aralık 1984 arasıydı.

Napoli, İtalya Ligi'ndeki karşılaşmalarının ilk devresinde Juventus'a karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünde yenilgi almadı; 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti; oysa bu türden daha önceki 9 maçta bir galibiyete karşılık 8 mağlubiyet almıştı.

Juventus, Mayıs başından bu yana İtalya Ligi'nde kendi sahasında oynadığı her maçta yalnızca 1,3 puan ortalaması kaydetti; bu dönemde iki galibiyet ve iki beraberlik elde etti, iki mağlubiyet aldı; bunlardan biri kendi sahasında Lazio'ya karşı oynadığı ve 3-0 mağlubiyetle sonuçlanan son maçtaydı.

Bianconeri'nin ligde kendi sahasında art arda iki mağlubiyet aldığı son dönem, teknik direktör Luigi Delneri yönetiminde Mart 2011'deydi.

Napoli, İtalya Ligi'ndeki son yedi maçının hiçbirinde aynı sonucu tekrarlamadı; 3 galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet arasında gidip geldi.

Buna rağmen Napoli, müsabakadaki son 4 maçın 3'ünde en az 3 gol kaydetmeyi başardı; bu, daha önceki 31 maçının tamamında elde ettiği sayının aynısı.

Geçen haftaki Genoa mağlubiyeti, Juventus'un bu sezon İtalya Ligi'ndeki üçüncü yenilgisi oldu; buna karşılık 4 galibiyet ve iki beraberlik var.

Bianconeri, son 35 yılda müsabakanın tek sezonunda ilk 10 maçında 4 mağlubiyeti yalnızca bir kez kaydetti; bu da şampiyonlukla taçlanan 2015-2016 sezonundaydı.

Napoli, bu sezon İtalya Ligi'ndeki dokuz maçının 7'sinde ilk golü kaydetmeyi başarsa da, Milan ve Frosinone ile eşit ve en yüksek rakama 8 maçla sahip olan Lazio'nun yalnızca bir maç gerisinde olsa da, takım 2026-2027 sezonunda skorda önde olduğu halde 7 puan kaybetti.

Takımın ligde bir sezondaki ilk 10 maçında daha fazla puan kaybettiği son dönem, 9 puan kaybettiği 2010-2011 sezonundaydı.

Massimiliano Allegri, İtalya Ligi maçlarında Juventus'u en çok çalıştıran teknik direktörler arasında ikinci sırada yer alıyor; takımla 302 maça çıktı; listenin başında 402 maçla Giovanni Trapattoni bulunuyor.

Buna karşılık Napoli'nin mevcut teknik direktörü, birinci lig seviyesinde Bianconeri'ye karşı oynadığı son 7 maçta yalnızca bir galibiyet elde etti; buna karşılık 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; iki taraf arasındaki son iki karşılaşmanın karşılıklı golsüz beraberlikle sona erdiğini de belirtelim.

Juventus'un forveti Randal Kolo Muani, bu sezon İtalya Ligi'nde takımının maçlarına ev sahipliği yapan sahalarda 359 dakika oynamasına rağmen hiçbir gol kaydetmedi; kendi sahasında gol atmadan en çok dakika oynayan dördüncü forvet; önünde Giovanni Simeone (395 dakika), Franco Mastantuono (383 dakika) ve Lamine Camara anlamında İlhan... — Albilal Toure (381 dakika) bulunuyor.

Buna ek olarak Kolo Muani, İtalya birinci liginde kendi takımının sahasındaki son 21 şutunun yalnızca birinde fileleri havalandırmayı başardı; buna İtalya'da geçirdiği geçen sezon da dahil.

Rasmus Højlund, İtalya Ligi'ndeki ilk ikilisini 7 Aralık 2025'te Juventus'a karşı kaydetti.

Napoli'nin forveti, müsabakada 24 gole sahip; 2022-2023 sezonundaki ilk çıkışından bu yana ve 24 yaşını doldurmadan ondan daha fazla gol kaydeden yalnızca 28 golle Khvicha Kvaratskhelia ve 26 golle Matias Soule oldu.