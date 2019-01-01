Juventus, Moise Kean'e yeni sözleşme teklif etti
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Goal'ün edindiği bilgilere göre, Juventus, genç golcüsü Moise Kean'e yeni bir sözleşme teklif etti.
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kean'in mukavelesini bir an önce uzatmak istiyor.
Bu hafta başı, oyuncunun menajeri Mino Raiola, kış transfer döneminde Kean'in Milan'ın kapısından döndüğünü açıklamıştı.
"Onu neredeyse Milan'a götürüyordum" diyen Raiola, Juventus'un bu transferin önüne geçtiğini duyurmuştu.
Bu sezon Serie A'da sadece 4 maça çıkan Kean, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.