Juventus, Moise Kean'e yeni sözleşme teklif etti

Juventus, Moise Kean'in sözleşmesini uzatmak için elini çabuk tutuyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, , genç golcüsü Moise Kean'e yeni bir sözleşme teklif etti.

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kean'in mukavelesini bir an önce uzatmak istiyor.

Bu hafta başı, oyuncunun menajeri Mino Raiola, kış transfer döneminde Kean'in 'ın kapısından döndüğünü açıklamıştı.

"Onu neredeyse Milan'a götürüyordum" diyen Raiola, Juventus'un bu transferin önüne geçtiğini duyurmuştu.

Bu sezon 'da sadece 4 maça çıkan Kean, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.