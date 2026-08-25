Juventus, Miretti için Beşiktaş ile doğrudan temas halinde: Italiano’nun ilk tercihlerinden biri

Juventus ile Beşiktaş arasında Fabio Miretti için temaslar ileri aşamaya geçti. İki kulüp bu saatlerde görüşmelerini sürdürüyor ve operasyonun nihai formülü üzerinde duruyor. Türk kulübü, 2003 doğumlu orta saha oyuncusu için Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralama önerdi.

Vincenzo Italiano, İtalya Ligi'ni yakından takip etmeyi sürdürüyor ve hedefini Miretti'ye çevirdi. Miretti, geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.





Miretti, Beşiktaş'a kesin bir şekilde olumlu yaklaştı.