Juventus - Milan maçından sonra Cristiano Ronaldo'ya verilen not: 10 üzerinden 4

Milan'a kendi sahasında 3-0 yenilen Juventus'ta eleştiri okları Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun üzerinde yoğunlaştı.

Cristiano Ronaldo kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor olabilir.

Juventus seneler sonra şampiyonluk unvanını kaybetti, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremedi ve şimdi de önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini zora soktu. Tüm bunların yanında Ronaldo'nun İtalya'dan ayrılması da gündemde yer alıyor.

Hafta sonunda oynanan Milan maçı tüm bunların üzerine tuz biber ekti. Juventus rakibine 3-0 mağlup olurken, Portekizli yıldız da kötü bir oyuna imza attı.

Cristiano Ronaldo hakkında yorumlar

İtalyan medyası maçın ardından Ronaldo'yu eleştirmekten geri durmadı.

La Gazzetta dello Sport oyuncuya 10 üzerinden dört puan verdi. Hakkında yapılan yorumda ise sert cümleler yer aldı:

"İlk yarıda sahada bir defa bile topa dokunmadı. Pozisyonu bulamadan sahada dolaştı."

"En önemli gecedeki en hayal kırıklığı yaratan performans onundu."

"Onda bir liderin duruşu yoktu. Fiziksel olarak iyi değil ama her maç ilk 11'de oynuyor."

Transfer haberlerine de vurgu yapan gazete, "Hem ekonomik hem fiziksel; bu koşullarda Cristiano Ronaldo gibi birinin bile pazarı olmaz" ifadesini kullandı.

Opta verilerine göre, Cristiano Ronaldo maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topa dokunamadı. Hücum hattındaki partneri Alvaro Morata ise bir kez dokunabildi.

Cristiano Ronaldo bu sezon ne yaptı?

Üç sezondur Juventus forması giyen Ronaldo, kalan üç maçta beş gol atarsa Serie A'daki en skorer sezonunu geçirmiş olacak.

Portekizli oyuncu 31 maçta 27 gol attı. Geçen sezon ise 33 maçta 31 kez fileleri havalandırmıştı. Ronaldo, tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta ise 34 gole ulaştı.

Ronaldo için sezon Mayıs ayında bitmeyecek. Eğer bir sakatlık geçirmezse Portekiz ile Euro 2020'de mücadele edecek ve 'son şampiyon' unvanını korumaya çalışacak.