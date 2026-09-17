Juventus mercek altında: NEC neden Torino’da sürpriz yapmayı hayal edebilir?

NEC, perşembe akşamı Avrupa Ligi serüvenine, bahis şirketlerine göre turnuvayı kazanmaya en yakın takım olan Juventus karşısında başlayacak. Kağıt üzerinde Yaşlı Hanım hâlâ Avrupa’nın devlerinden biri, ancak Serie A uzmanı Wesley Victor Mak, NEC’in Torino’da sürpriz yapması için yeterince fırsat görüyor.

İstatistik şirketi Opta’da çalışan Mak, uzun yıllardır Juventus’a büyük bir sevgi besliyor ve her sezon takımın bir iç saha maçını izlemeye çalışıyor. Ancak şu anda İtalyan kulübünün taraftarı olmak pek de keyif verici değil.

Kötü sezon başlangıcı

Mak, “Dört maçta alınan yedi puan, Juve’nin 2019/20’de şampiyon olmasından bu yana en kötü sezon başlangıçlarından biri. Sadece Allegri’nin teknik direktör olarak ilk kez geri döndüğü dönemde dört maçta iki puan alınmıştı” diye hatırlatıyor. “Hâlâ ortada gerçekten net bir fikir yok. Son üç yılda işler yolunda gitmediği için her seferinde sezon ortasında teknik direktörler görevden alındı. Geçen yıl Igor Tudor. Ondan önce Thiago Motta, ondan önce de Massimiliano Allegri.”

“Normalde Juve çok sakin bir kulüptü. Aslında sezon içinde neredeyse hiç teknik direktör kovulmazdı, şimdi ise üst üste üç kez oldu. Luciano Spalletti’nin Ekim 2025’te göreve getirilmesinden sonra aslında oyunda bir çizgi, net bir futbol felsefesi beklersiniz. Ama bu geçen sezon da pek ortaya çıkmadı. Bitime iki maç kala Juve bir anda üçüncülükten altıncılığa düştü ve böylece Şampiyonlar Ligi futbolunu kaçırdı.”

Mak’a göre bu sezon da Juve’nin oyununda belirgin bir çizgi görmek pek mümkün değil. “Geçen hafta sonu Juve, Sassuolo ile oynadı. Orada, oynamaya cesaret eden modern bir takımla karşılaştıklarında hemen çok zorlandıklarını gördünüz. Sassuolo, kağıt üzerinde Juventus’un rahat yenmesi gereken bir rakip ama top altmış dakika boyunca sadece dolaştırıldı.”

Sassuolo ikinci yarının ortalarında kilidi açtıktan sonra Serie A maçı nihayet hareketlendi. Sonradan oyuna giren Edon Zhegrova, son bölümde Juve’ye beraberliği getirdi, ancak Sassuolo 89. dakikada yeniden öne geçti.

Zhegrova ikinci golüyle uzatma dakikalarında Juve’ye yine de bir puan kazandırdı sanılırken, son saniyelerde işler bir kez daha ters gitti. Tam da Juve’nin kiralık oyuncusu Vasilije Adzic, konuk ekibin amatörce savunmasından faydalandı ve Sassuolo’ya üç puanı getirdi.

Uzun sakatlık listesi

Mak, “Spalletti maçtan sonra görevinin 2-3’ü bulmak için tam güç hücuma çıkmak olduğunu söyledi ama bunun bir üst düzey kulüp için kabul edilebilir bir durum olması mümkün değil. Her şey tesadüflere bağlı” sonucuna varıyor. İşleri daha da zorlaştıran bir başka unsur ise çok sayıdaki sakatlık. Kenan Yıldız, kaptan Manuel Locatelli ve Khéphren Thuram zaten uzun süre sahalardan uzak kalacak ve son haftalarda yoklukları ciddi biçimde hissedildi.

“Yıldız açık ara kadronun en iyi oyuncusu ama ayağındaki küçük bir kırık nedeniyle kasım sonuna kadar yok. Locatelli kaptan. Ben şahsen ona bayılmıyorum ama daha iyisi olmadığı için sahaya koymak açısından yine de kullanışlı bir oyuncu. Menisküsünde yırtık var ve bu takvim yılında artık forma giyemeyecek.”

Juve, son maçları sakatlıkları nedeniyle kaçıran Weston McKennie ile Andrea Cambiaso’nun NEC maçına yetecek kadar hazır olmasını ummak zorunda. Ancak Mak bu konuda karamsar. “Takımla biraz daha fazla çalışıyorlar. Maç kadrosunda yer almaları mümkün. Ama ikisinin birden ilk 11’de başlayacağını hayal edemiyorum. Belki son yirmi dakikada oyuna girebilirler.”

Mak, Yaşlı Hanım’ın transfer politikasından da hiç memnun değil. “Şu anda ellerinde olan tek orta saha oyuncuları Douglas Luiz ve Teun Koopmeiners. Aslında ikisinin de son iki yaz transfer döneminde gitmesine izin verilebilirdi. Juve taraftarı olarak bu insanı mutlu etmiyor.”

Juventus özellikle Brezilyalı savunmacı Bremer’in normal seviyesine çıkmasını umut etmek zorunda. “Genelde oldukça sağlamdır ama Sassuolo karşısında onun da birkaç hatası vardı. Ne kadar istikrarlı oynadığına bakarsanız, NEC’e karşı oynayabilecek oyuncular arasında en iyisi McKennie. Ama o da işte sakatlıktan yeni dönüyor.”

'Juve’nin orta sahaları özgüvensiz oynuyor'

NEC, teknik direktör Dick Schreuder yönetiminde hafta hafta sahaya tanınabilir ve çekici bir futbol koyarken, Juve bu sezon daha çok hücum hattındaki bireysel esinlenmelere bel bağlıyor. Mak, “Taktik plan bana şu şekilde geliyor: topu kanat oyuncularından birine verin” diyor. “Francisco Conceição sağ kanatta oynuyor, solda ise Bayer Leverkusen’den 32 milyon euroya alınan 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic var.”

Özellikle NEC coşkulu bir ön alan baskısı yaparsa, Juve’nin bundan rahatça çıkabileceğini düşünemiyor. “Orta sahalar özgüvensiz oynuyor ve savunmacılar da aslında topu almayı pek istemiyor.”

Mak, NEC’in Torino’da iyi bir sonuç alabilecek güçte olduğunu düşünüyor. Juve’nin Nijmegen ekibini çok rahat ezip geçme ihtimalini düşük görüyor. “Elbette Juve’nin bireysel kalitesi daha yüksek ama takım hissi NEC’te çok daha iyi olacaktır. Geçen pazar Juve’nin ilk 11’inde tek bir İtalyan saha oyuncusu yoktu, ayrıca kulüple gerçekten bağı olan çok az oyuncu vardı.”

“İyi performans gösteren tek isim Bremer oldu, kalede de çocukken kulübün taraftarı olan Guglielmo Vicario var. Son yıllarda Douglas Luiz, Teun Koopmeiners ve diğer tüm oyuncular kötü oynadıkları için ne kadar eleştiri aldı, bir de ona bakın... Bu da kulüp içinde iyi bir atmosfer yaratmıyor elbette.”

Şu anda Juve kadrosunda Eredivisie geçmişi olan üç oyuncu bulunuyor. NEC karşısında kesin olarak süre almayacak isimlerden biri Arkadiusz Milik. Eski Ajaxlı oyuncu, Juve tarafından Serie A ve Avrupa Ligi kadrosuna yazdırılmadı. “Sanırım son üç yılda iki kez ön çapraz bağını kopardı. Hatta ona Körfez’den bir kulübe transfer ayarlanıp ayarlanamayacağına da bakıldı ama sonunda bu gerçekleşmedi. Milik şu an Juve ile adeta bir goodwill unsuru olarak sözleşmeli.”

Buna karşılık Teun Koopmeiners’in ilk 11’de başlaması bekleniyor. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, geçen sezon sık sık stoper olarak görev yaptı. Orta sahadaki çok sayıdaki sakatlık nedeniyle perşembe akşamı Douglas Luiz ile birlikte merkezde dengeyi sağlaması gerekecek gibi görünüyor.

Mak, Koopmeiners’in NEC karşısında Juve’yi sürüklemeyi başarmasına şaşıracağını söylüyor. “İki hafta önce Parma’ya karşı gol attı. Bu aslında Galatasaray’la oynanan Şampiyonlar Ligi maçından bu yana ilk kayda değer işi sayılır; o maçta yanlışlıkla iki gol atmıştı. Bunun dışında Atalanta’da gördüğümüz Koopmeiners’in gölgesi bile değil. Orada sık sık uzaktan gol atıyordu ve doksan dakika boyunca sahanın her yerindeydi. Juve’de ise bazen Koopmeiners’in ‘Burada ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok’ diye düşündüğü hissine kapılıyorsunuz.”

Mak yine de buna bir not düşüyor. “Atalanta’dan ayrılıp başka yerde iyi performans gösteren çok az oyuncu var. Hissiyat olarak birçok oyuncu da Juve’ye geldiğinde normal seviyesine ulaşamıyor. Bunun net bir açıklaması yok. Bunu geçmişte biraz Matthijs de Ligt’te gördünüz. Geçen sezon da Jonathan David ve Loïs Openda gibi, aslında gayet iyi oyuncularda gördünüz. David ile Openda yeni kulüpleri Atlético Madrid ve Olympique Lyon’da yine ‘normal’ şekilde kolayca gol atıyor.”

Conceição, NEC’e sorun çıkarabilir mi?

Francisco Conceição, perşembe akşamı NEC karşısında Juve adına fark yaratan isim olabilir. Portekizli kanat oyuncusu Ajax’ta tam anlamıyla bekleneni veremedi ve Amsterdam’da kısa sürede mutsuz oldu. Conceição kariyerini sonunda FC Porto’da yeniden canlandırdı ve böylece Juve’ye büyük bir transfer yaptı; burada artık tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü.

Yine de skor katkısı biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Geçen sezon Serie A’daki 31 maçta sadece 3 gol ve 5 asist üretebildi. Mak, “Conceição şutlarında yüzde on daha keskin olsa çift haneli rakamlara ulaşabilir” diyor. “2026’da şimdiden altı kez direğe ya da üst direğe takıldı. Hâlâ biraz anlık oynayan bir futbolcu ama çok iyi çalım atabiliyor ve hızlı. Conceição çalışkan biri, artık savunmaya da istekle geri geliyor. Şu anda en büyük tehlike ondan geliyor. Ama elbette skor katkısı olmayınca bunun da çok fazla anlamı kalmıyor.”

Juve’nin perşembe günü NEC karşısına nasıl çıkacağını görmek ilginç olacak. İlk santrfor Randal Kolo Muani, ancak Spalletti belki Newcastle United’dan kiralanan Nick Woltemade’yi tercih edebilir. Mak en azından bunu memnuniyetle karşılar. “Kolo Muani hiç tat vermiyor. Woltemade ilk maçında son on beş dakikada oyuna girdi. O sırada görüntü fena değildi. Top saklama konusunda biraz daha iyi. Yüksek baskı yapan bir NEC’e karşı da Woltemade daha iyi bir seçenek gibi duruyor, çünkü Juve’nin kanatlarda yeterince hızı var.”

Juventus savunmada kırılgan

Juve için NEC karşısında asıl mesele kaleye çok fazla şut verilmemesi olacak. “Düşük beklenen gol veriyorlar. Tek sorun şu ki, kaleye giden her top neredeyse doğrudan gol oluyor. Geçen sezon da durum aynıydı. O zaman kalede Michele Di Gregorio vardı. Oldukça kötü bir kaleciydi. Rakibin kaleye attığı ilk şut tam on altı kez doğrudan golle sonuçlandı. Bunlar çılgın istatistikler.”

Mak’a göre halefi Vicario biraz daha sağlam. “Ama Milan karşısında Juve’nin kalesine gelen ilk şut yine doğrudan gol oldu, Sassuolo deplasmanında da rakip sadece altı isabetli şut atmasına rağmen üç gol buldu.”

Mak ayrıca Juve’nin NEC hücum hattını dizginleyip dizginleyemeyeceğini de merak ediyor. Serie A’da savunmacılar çoğu zaman etkisiz hâle getirebilecekleri doğrudan rakiplerle eşleşirken, Bryan Linssen sahada çok dolaşacak; Clement Bischoff ile Dusan Tadic de zaman zaman kanattan içeri kat edecek.

“Normalde Serie A’da Bremer’i bir santrforun karşısına koyuyorlar. O zaman işler genelde yolunda gidiyor. Fiziksel mücadelelerde neredeyse her zaman galip gelir ama hareketli bir oyuncuyu takip etmek için saha boyunca çok büyük mesafeler kat etmesi gerekirse iş çok daha zorlaşıyor.”

Sadık bir taraftar olarak Mak elbette Juve galibiyetini umuyor ama ona göre bu hiç de kolay olmayacak. “Kesinlikle rahat bir galibiyet beklemezdim. Juve kazanırsa bu ya saf kaliteyle olur ya da NEC biraz heyecanlı oynadığı için olur. Birçok oyuncu için büyük bir statta ilk Avrupa Ligi maçı olacak sonuçta.”

“Geçen sezon NEC beklenenden biraz daha iyiydi. 64 beklenen golden 77 gol çıkardılar. Bu oldukça büyük bir aşırı performans. Bu sezon ise neredeyse tamamen aynı çizgideler. NEC, geçen yıl gösterdiği seviyeyi Juve karşısında da yakalayabilirse, Torino’da sonuç alma ihtimali kesinlikle var.”



