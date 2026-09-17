NEC, perşembe akşamı Avrupa Ligi serüvenine turnuvayı kazanmanın bahis şirketlerine göre en büyük favorisi olan Juventus karşısında başlayacak. Kâğıt üzerinde Yaşlı Hanım hâlâ bir Avrupa devi, ancak Serie A uzmanı Wesley Victor Mak, NEC’in Torino’da sürpriz yapması için yeterince fırsat görüyor.

İstatistik şirketi Opta’da çalışan Mak, uzun yıllardır Juventus’a büyük bir sempati duyuyor ve her sezon takımın en az bir iç saha maçını yerinde izlemeye çalışıyor. Ancak şu sıralar İtalyan kulübünün taraftarı olarak sevinilecek pek bir şey yok.

Kötü sezon başlangıcı

“Dört maçta yedi puan, Juve’nin 2019/20’de şampiyon olmasından bu yana en kötü sezon başlangıçlarından biri. Sadece Allegri’nin teknik direktör olarak ilk kez geri döndüğü dönemde dört maçta iki puan alınmıştı” diye hatırlıyor Mak. “Hâlâ ortada gerçekten net bir fikir yok. Son üç yılda, işler yürümediği için teknik direktörler sürekli sezon ortasında görevden alındı. Geçen yıl Igor Tudor. Ondan önce Thiago Motta ve ondan önce de Massimiliano Allegri.”

“Normalde Juve elbette çok sakin bir kulüptü. Sezon içinde neredeyse hiç teknik direktör kovulmazdı, şimdi ise bir anda üst üste üç kez oldu. Luciano Spalletti’nin Ekim 2025’te göreve getirilmesinden sonra aslında oyunda bir çizgi, net bir futbol felsefesi beklersiniz. Ama geçen sezon da bu pek ortaya çıkmadı. Bitime iki maç kala Juve bir anda üçüncülükten altıncılığa düştü ve böylece Şampiyonlar Ligi futbolunu kaçırdı.”

Mak’ın belirttiğine göre bu sezon da Juve’nin oyununda belirgin bir çizgi görmek pek mümkün değil. “Geçen hafta sonu Juve, Sassuolo’ya karşı oynadı. O maçta, futbol oynamaya cesaret eden modern bir takımla karşılaştıklarında hemen çok zorlandıklarını gördünüz. Sassuolo, kâğıt üzerinde Juventus’un rahat yenmesi gereken bir rakip ama top altmış dakika boyunca sadece birbirlerine dolaştırıldı.”

Sassuolo ikinci yarının ortalarında kilidi açtıktan sonra Serie A mücadelesi ancak o zaman hareketlendi. Oyuna sonradan giren Edon Zhegrova, son bölümde Juve’ye beraberliği getirdi, ardından Sassuolo 89. dakikada yeniden öne geçti.

Zhegrova ikinci golüyle Juve’ye uzatma dakikalarında yine bir puan kazandıracak gibi görünüyordu, ancak son saniyelerde işler yine ters gitti. Tam da Juve’nin kiralık oyuncusu Vasilije Adzic, konuk ekibin amatörce savunmasını değerlendirdi ve Sassuolo’ya üç puanı getirdi.

Uzun sakatlık listesi

“Spalletti maçtan sonra 2-3 için tüm riskleri alma talimatı verdiğini söyledi ama böyle bir şeyin bir büyük kulüpte olmaması gerekir. Her şey tesadüflere bağlı” sonucuna varıyor Mak. İşleri zorlaştıran bir diğer unsur da çok sayıdaki sakatlık. Kenan Yildiz, kaptan Manuel Locatelli ve Képhren Thuram zaten uzun süre sahalardan uzak kalacak ve son haftalarda yoklukları fazlasıyla hissedildi.

“Yildiz kadronun açık ara en iyi oyuncusu ama ayağındaki küçük bir kırık nedeniyle kasım sonuna kadar yok. Locatelli takım kaptanı. Ben şahsen ona bayılmıyorum ama daha iyisi olmadığı için yine de sahaya koymak isteyeceğiniz bir oyuncu. Menisküsünde yırtık var ve bu takvim yılında artık forma giyemeyecek.”

Juve, son maçlarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Weston McKennie ile Andrea Cambiaso’nun NEC maçına yetecek kadar hazır olmasını umuyor. Ancak Mak bu konuda karamsar. “Takımla biraz daha fazla çalışıyorlar. Maç kadrosunda yer almaları mümkün. Ama ikisinin de ilk 11’de başlayacağını düşünemiyorum. Belki son yirmi dakikada oyuna girebilirler.”

Mak, Yaşlı Hanım’ın transfer politikasından da hiç memnun değil. “Şu anda ellerindeki tek orta saha oyuncuları Douglas Luiz ile Teun Koopmeiners. İkisinin de aslında üst üste iki yaz transfer döneminde gitmesine izin verilebilirdi. Juve taraftarı olarak bu insana keyif vermiyor.”

Juventus’un özellikle Brezilyalı savunmacı Bremer’in normal seviyesine çıkmasını umması gerekiyor. “Genelde oldukça sağlamdır ama Sassuolo maçında onun da birkaç hatası vardı. Ne kadar istikrarlı oynadığına bakarsanız, NEC’e karşı oynayabilecek isimler arasında en iyi oyuncu McKennie. Ama o da işte sakatlıktan yeni dönüyor.”

'Juve'nin orta sahaları özgüvensiz oynuyor'

NEC, teknik direktör Dick Schreuder yönetiminde her hafta sahaya tanınabilir ve keyif veren bir futbol koyarken, Juve bu sezon daha çok öndeki bireysel çıkışlara bel bağlıyor. Mak, “Taktik plan bana şu şekilde görünüyor: topu kanatlardan birine ver” diyor. “Francisco Conceição sağ kanatta oynuyor, solda ise Bayer Leverkusen’den 32 milyon euroya alınan 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic var.”

Özellikle NEC coşkulu bir ön alan baskısı yaparsa, Juve’nin bundan rahat şekilde çıkabileceğini düşünmüyor. “Orta saha oyuncuları özgüvensiz oynuyor, savunmacılar da aslında topu ayaklarında görmek istemiyor.”

Mak, NEC’in Torino’da iyi bir sonuç alabilecek güçte olduğunu düşünüyor. Juve’nin Nijmegen ekibini çok rahat ezip geçme ihtimalini düşük görüyor. “Elbette Juve’nin bireysel kalitesi daha fazla ama takım hissi NEC’te çok daha iyi olacaktır. Geçen pazar Juve’nin ilk 11’inde tek bir İtalyan saha oyuncusu yoktu, ayrıca kulüple gerçekten bağı olan fazla oyuncu da yoktu.”

“İyi performans gösteren tek isim Bremer ve kalede de çocukluğunda kulübün taraftarı olan Guglielmo Vicario var. Son yıllarda Douglas Luiz, Teun Koopmeiners ve diğer bütün oyuncuların kötü oynadıkları için ne kadar eleştirildiğine de bakarsanız... Bu da kulüp içinde iyi bir atmosfer yaratmıyor.”

Şu anda Juve’nin kadrosunda Eredivisie geçmişi olan üç oyuncu bulunuyor. NEC karşısında kesinlikle süre almayacak isimlerden biri ise Arkadiusz Milik. Eski Ajaxlı oyuncu, Juve tarafından Serie A ve Avrupa Ligi için kadroya yazılmadı. “Sanırım son üç yılda iki kez ön çapraz bağlarını kopardı. Çöl taraflarından bir kulübe transferi olup olmayacağına da bakıldı ama sonuçta bu gerçekleşmedi. Milik şu anda adeta bir tür goodwill olarak hâlâ Juve ile sözleşmeli.”

Buna karşılık Teun Koopmeiners’in ilk 11’de başlaması bekleniyor. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, geçen sezon sık sık stoper olarak oynadı. Orta sahadaki çok sayıdaki sakatlık nedeniyle perşembe akşamı muhtemelen Douglas Luiz ile birlikte dengeyi sağlamak zorunda kalacak.

Mak, Koopmeiners’in NEC karşısında Juve’ye liderlik etmesi halinde buna şaşıracağını söylüyor. “İki hafta önce Parma’ya karşı gol attı. Aslında bu, Galatasaray’la oynanan Şampiyonlar Ligi maçından bu yana ilk önemli icraatıydı; o maçta yanlışlıkla iki gol atmıştı. Bunun dışında Atalanta’da gördüğümüz Koopmeiners’in gölgesi bile değil. Orada sık sık uzaktan gol atıyor ve doksan dakika boyunca sahanın her yerinde oluyordu. Şimdi Juve’de bazen Koopmeiners’in şöyle düşündüğü hissine kapılıyorsunuz: burada ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok.”

Mak yine de buna bir not düşüyor. “Atalanta’dan ayrılıp başka yerde iyi performans gösteren çok az oyuncu var. Hissiyat olarak, birçok oyuncu Juve’de oynadığı anda normal seviyesine çıkamıyor. Bunun için gerçekten bir açıklama yok. Geçmişte bunu biraz Matthijs de Ligt’te görmüştünüz. Geçen sezon da Jonathan David ve Loïs Openda gibi aslında gayet iyi oyuncularda gördünüz. David ile Openda yeni kulüpleri Atlético Madrid ve Olympique Lyon’da ‘normal’ şekilde yine rahatça gol buluyor.”

Conceição, NEC’e zarar verebilir mi?

Perşembe akşamı Juve adına fark yaratan isim belki de Francisco Conceição olabilir. Portekizli kanat oyuncusu Ajax’ta potansiyelini tam olarak gösteremedi ve Amsterdam’da kısa sürede mutsuz oldu. Conceição sonunda kariyerini FC Porto’da yeniden canlandırdı ve böylece Juve’ye büyük bir transfer yaptı; burada artık tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu hâline geldi.

Ancak skor katkısı hâlâ biraz yetersiz. Geçen sezon 31 Serie A maçında sadece 3 gol ve 5 asist üretti. “Conceição şutlarında yüzde on daha keskin olsa çift hanelere çıkabilir” diye düşünüyor Mak. “2026’da şimdiden altı kez direğe ya da üst direğe takıldı. Hâlâ biraz anlık oynayan, ama çok iyi çalım atabilen ve hızlı bir futbolcu. Conceição çok çalışkan biri ve artık geriye de istekle savunmaya geliyor. Şu anda en büyük tehlike ondan geliyor. Sadece üretkenlik olmayınca bunun da çok fazla anlamı kalmıyor tabii.”

Perşembe günü Juve’nin NEC karşısına nasıl çıkacağını görmek ilginç olacak. İlk santrfor Randal Kolo Muani, ancak Spalletti belki Newcastle United’dan kiralanan Nick Woltemade’yi tercih edebilir. Mak bunu en azından memnuniyetle karşılar. “Kolo Muani henüz hiç tat vermedi. Woltemade ilk maçında son çeyrek saatte oyuna girdi. O zaman görüntü fena değildi. Topu biraz daha iyi saklayabiliyor. NEC’in önde baskı yaptığı bir senaryoda, Juve’nin kanatlarda yeterince hızı olduğu için Woltemade daha iyi bir seçenek gibi duruyor.”

Juventus arkada kırılgan

Juve için NEC karşısında en önemli konu, kaleye çok fazla şut verilmemesi olacak. “Rakiplere çok az expected goals veriyorlar. Tek sorun şu ki kaleye giden her top neredeyse doğrudan gol oluyor. Geçen sezon da durum böyleydi. O zaman kalede Michele Di Gregorio vardı. Oldukça kötü bir kaleciydi. Tam 16 kez rakibin kaleye attığı ilk şut doğrudan gol oldu. Bunlar inanılmaz istatistikler.”

Mak’a göre onun yerine geçen Vicario biraz daha sağlam. “Ama Milan’a karşı Juve’nin kalesine gelen ilk isabetli şut yine doğrudan gol oldu ve Sassuolo deplasmanında da sadece altı isabetli şutta üç gol yedi.”

Mak ayrıca Juve’nin NEC hücum hattını dizginleyip dizginleyemeyeceğini de merak ediyor. Serie A’da savunmacıların çoğu zaman etkisiz hâle getirebilecekleri doğrudan rakipleri olurken, Bryan Linssen sahada çok dolaşacak, Clement Bischoff ile Dusan Tadic de zaman zaman kanattan içeri kat edecek.

“Normalde Serie A’da Bremer’i bir santrforun karşısına koyuyorlar. O zaman işler genel olarak yoluna giriyor. Fiziksel düellolardan neredeyse her zaman galip çıkıyor ama hareketli bir oyuncuyu takip etmek için saha boyunca çok büyük mesafeler kat etmesi gerekirse işler çok daha zorlaşıyor.”

Sıkı bir taraftar olarak Mak elbette Juve galibiyeti umuyor, ancak ona göre bu hiç kolay olmayacak. “Kesinlikle rahat bir galibiyet beklemem. Juve kazanırsa bile bu saf kalite sayesinde ya da NEC’in bacaklarında biraz gerginlik olması nedeniyle olur. Sonuçta birçok oyuncu için büyük bir statta ilk kez Avrupa Ligi maçı oynanacak.”

“Geçen sezon NEC beklenenden biraz daha iyiydi. 64 expected goals’den 77 gol çıkardılar. Bu oldukça büyük bir aşırı performans. Bu sezon ise aslında tam çizgisindeler. NEC, geçen yıl gösterdiği seviyeyi Juve karşısında da sahaya yansıtabilirse Torino’da kesinlikle sonuç alabilir.”



