NEC, perşembe akşamı Avrupa Ligi macerasına turnuvayı kazanmanın en büyük favorisi olarak gösterilen Juventus karşısında başlayacak. Kağıt üzerinde Yaşlı Kadın hâlâ Avrupa’nın devlerinden biri, ancak Serie A uzmanı Wesley Victor Mak, NEC’in Torino’da sürpriz yapması için yeterince fırsat görüyor.

İstatistik şirketi Opta’da çalışan Mak, uzun yıllardır Juventus’a gönül veriyor ve her sezon takımın en az bir iç saha maçını izlemeye çalışıyor. Ancak şu sıralar İtalyan kulübünün taraftarı olmak pek de keyifli değil.

Kötü sezon başlangıcı

“Dört maçta yedi puan, Juve’nin 2019/20’de şampiyon olmasından bu yana en kötü sezon başlangıçlarından biri. Sadece Allegri’nin ilk kez teknik direktör olarak geri döndüğü dönemde dört maçta iki puan alınmıştı” diye hatırlıyor Mak. “Hâlâ ortada net bir fikir yok. Son üç yılda işler yürümediği için sezon ortasında sürekli teknik direktörler gönderildi. Geçen yıl Igor Tudor, ondan önce Thiago Motta ve ondan da önce Massimiliano Allegri.”

“Normalde Juve çok sakin bir kulüptü. Sezon içinde neredeyse hiç teknik direktör gönderilmezdi, şimdi ise üst üste üç kez oldu. Luciano Spalletti’nin Ekim 2025’te göreve gelmesinin ardından aslında oyunda belli bir çizgi, net bir futbol felsefesi bekleniyordu. Ama bu geçen sezon da pek ortaya çıkmadı. Bitime iki maç kala Juve bir anda üçüncülükten altıncılığa düştü ve böylece Şampiyonlar Ligi futbolu kaçtı.”

Mak’a göre bu sezon da Juve’nin oyununda belirgin bir yapı görmek mümkün değil. “Geçen hafta sonu Juve, Sassuolo ile oynadı. O maçta, oynamaya cesaret eden modern bir takımla karşılaştıklarında ne kadar zorlandıklarını gördünüz. Sassuolo, kağıt üzerinde Juventus’un rahat yenmesi gereken bir rakip ama top altmış dakika boyunca sadece bir o yana bir bu yana dolaştı.”

Sassuolo ikinci yarının ortalarında kilidi açtıktan sonra Serie A mücadelesi ancak ondan sonra alevlendi. Son bölümlerde oyuna giren Edon Zhegrova, Juve’ye beraberliği getirdi, ancak Sassuolo 89. dakikada yeniden öne geçti.

Zhegrova ikinci golüyle uzatma dakikalarında Juve’ye yine bir puan kazandıracak gibi görünüyordu, ancak son saniyelerde işler bir kez daha ters gitti. Tam da Juve’nin kiralık oyuncusu Vasilije Adzic, konuk ekibin amatörce savunmasını değerlendirdi ve Sassuolo’ya üç puanı getirdi.

Uzun sakatlık listesi

“Spalletti maçtan sonra 2-3 için tüm riskleri almanın kendi talimatı olduğunu söyledi ama bunun bir top kulüp görüntüsü vermesi mümkün değil. Her şey tesadüflere bağlı” sonucuna varıyor Mak. Durumu daha da zorlaştıran bir diğer unsur ise çok sayıdaki sakatlık. Kenan Yildiz, kaptan Manuel Locatelli ve Képhren Thuram zaten uzun süre forma giyemeyecek ve son haftalarda onların eksikliği fazlasıyla hissedildi.

“Yildiz açık ara kadronun en iyi oyuncusu ama ayağındaki küçük bir kırık nedeniyle kasım sonuna kadar yok. Locatelli takım kaptanı. Ben şahsen ona pek bayılmıyorum ama daha iyisi olmadığı için ilk 11’de olması iyi oluyor. Menisküsünde yırtık var ve bu takvim yılı içinde bir daha oynayamayacak.”

Juve, son maçları sakatlık nedeniyle kaçıran Weston McKennie ile Andrea Cambiaso’nun NEC maçına yetişecek kadar fit olmasını umuyor. Ancak Mak bu konuda karamsar. “Grupla daha fazla çalışıyorlar. Maç kadrosunda olabilirler. Ama ikisinin de ilk 11’de başlayacağını düşünemiyorum. Belki son yirmi dakikada oyuna girebilirler.”

Mak, Yaşlı Kadın’ın transfer politikasından da hiç memnun değil. “Şu anda ellerinde olan tek orta sahalar Douglas Luiz ve Teun Koopmeiners. İkisinin de aslında son iki yaz transfer döneminde gitmesine izin verilebilirdi. Juve taraftarı olarak bu insana keyif vermiyor.”

Juventus’un en büyük umudu, Brezilyalı savunmacı Bremer’in normal seviyesine çıkması. “Genelde oldukça sağlamdır ama Sassuolo maçında onun da birkaç hatası vardı. İstikrar açısından bakarsanız, NEC’e karşı oynayabilecek isimler arasında en iyi oyuncu McKennie. Ama o da işte sakatlıktan yeni dönüyor.”

'Juve’nin orta sahaları özgüvensiz oynuyor'

NEC, teknik direktör Dick Schreuder yönetiminde hafta hafta sahaya tanınabilir ve çekici bir futbol koyarken, Juve bu sezon daha çok ön taraftaki bireysel parlamalara bel bağlıyor. Mak, “Taktik plan bana şuymuş gibi geliyor: topu kanat oyuncularından birine verin” diyor. “Francisco Conceição sağ açıkta oynuyor, solda ise Bayer Leverkusen’den 32 milyon euroya alınan 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic var.”

Özellikle NEC coşkulu bir ön alan baskısı yaparsa, Juve’nin bundan rahat çıkabileceğini düşünmüyor. “Orta sahalar özgüvensiz oynuyor ve savunmacılar da aslında topu almayı pek istemiyor.”

Mak, NEC’in Torino’da iyi bir sonuç alabilecek güçte olduğunu düşünüyor. Juve’nin Nijmegen ekibini çok rahat ezip geçme ihtimalini düşük görüyor. “Elbette Juve’nin bireysel kalitesi daha fazla ama takım hissi NEC’te çok daha iyi olacaktır. Geçen pazar Juve’nin ilk 11’inde tek bir İtalyan saha oyuncusu yoktu, kulüple gerçekten bağı olan oyuncu sayısı da azdı.”

“İyi performans gösteren tek isim Bremer oldu, kalede de çocukken kulübün taraftarı olan Guglielmo Vicario var. Son yıllarda Douglas Luiz, Teun Koopmeiners ve diğer tüm oyuncuların kötü oynadıkları için ne kadar eleştirildiğine de bakarsanız... Bu da kulüp içinde iyi bir atmosfer yaratmıyor.”

Şu anda Juve kadrosunda Eredivisie geçmişi olan üç oyuncu bulunuyor. NEC’e karşı kesin olarak süre alamayacak isimlerden biri ise Arkadiusz Milik. Eski Ajaxlı oyuncu, Juve tarafından Serie A ve Avrupa Ligi kadrosuna yazılmadı. “Sanırım son üç yılda iki kez çapraz bağlarını kopardı. Onu Körfez’den bir kulübe transfer etme ihtimali de değerlendirildi ama sonuçta bu gerçekleşmedi. Milik şu anda Juve ile bir nevi goodwill gereği sözleşmeli.”

Teun Koopmeiners’ın ise ilk 11’de başlaması bekleniyor. Hollanda Milli Takımı oyuncusu geçen sezon sık sık stoper olarak görev yaptı. Orta sahadaki çok sayıdaki sakatlık nedeniyle perşembe akşamı muhtemelen Douglas Luiz ile birlikte dengeyi sağlaması gerekecek.

Mak, Koopmeiners’ın NEC karşısında Juve’ye liderlik etmesine şaşıracağını söylüyor. “İki hafta önce Parma’ya karşı gol attı. Aslında Galatasaray’la oynanan Şampiyonlar Ligi maçından bu yana ilk ciddi icraatı oydu; o maçta yanlışlıkla iki kez gol atmıştı. Onun dışında, Atalanta’da gördüğümüz Koopmeiners’ın gölgesi bile değil. Orada uzaktan sık sık gol atıyordu ve 90 dakika boyunca sahanın her yerindeydi. Şimdi Juve’de bazen Koopmeiners’ın şöyle düşündüğü hissine kapılıyorsunuz: Burada ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok.”

Mak yine de buna bir parantez açıyor. “Atalanta’dan ayrılıp başka yerde iyi performans gösteren çok az oyuncu var. Hissiyat olarak birçok oyuncu da Juve’ye geldikten sonra normal seviyesine çıkamıyor. Bunun gerçekten bir açıklaması yok. Geçmişte bunu biraz Matthijs de Ligt’te görmüştünüz. Geçen sezon da Jonathan David ve Loïs Openda gibi aslında iyi oyuncularda gördük. David ile Openda yeni kulüpleri Atlético Madrid ve Olympique Lyon’da yine ‘normal’ şekilde kolayca gol buluyor.”

Conceição NEC’e can yakabilir mi?

Perşembe akşamı Juve adına farkı yaratabilecek isim belki de Francisco Conceição olabilir. Portekizli kanat oyuncusu Ajax’ta tam anlamıyla beklentileri karşılayamamış, Amsterdam’da kısa sürede mutsuz olmuştu. Conceição sonunda kariyerini FC Porto’da yeniden canlandırdı ve böylece Juve’ye büyük bir transfer yaptı; burada da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü.

Ancak skor katkısı hâlâ biraz yetersiz. Geçen sezon Serie A’da 31 maçta sadece 3 gol ve 5 asist üretti. “Conceição şutlarında yüzde 10 daha keskin olsa çift hanelere ulaşabilir” diyor Mak. “2026’da şimdiden altı kez direğe ya da üst direğe takıldı. Hâlâ biraz an futbolcusu; çok iyi çalım atabiliyor ve hızlı. Conceição çok çalışkan biri, artık geriye de istekli şekilde yardım ediyor. Şu anda en büyük tehdit ondan geliyor. Ama üretkenlik olmayınca bunun da çok büyük faydası olmuyor tabii.”

Perşembe günü Juve’nin NEC karşısına nasıl çıkacağını görmek ilginç olacak. Randal Kolo Muani birinci santrfor, ancak Spalletti belki de Newcastle United’dan kiralanan Nick Woltemade’yi tercih eder. Mak en azından bunu memnuniyetle karşılar. “Kolo Muani hiç tat vermedi. Woltemade ilk maçında son 15 dakikada oyuna girdi. O zaman görüntü fena değildi. Topu biraz daha iyi saklayabiliyor. NEC’in önde baskı yaptığı bir senaryoda, Juve’nin kanatlarda yeterince hızı olduğu için Woltemade daha iyi bir seçenek gibi duruyor.”

Juventus savunmada kırılgan

Juve için NEC karşısında en önemli konu, kaleye çok fazla şut gelmesine izin vermemek olacak. “Verdikleri expected goals düşük. Tek sorun şu ki kaleye giden her top neredeyse doğrudan gol oluyor. Geçen sezon da durum aynıydı. O zaman kalede Michele Di Gregorio vardı. Oldukça kötü bir kaleciydi. Rakiplerin kaleye attığı ilk şut tam 16 kez doğrudan gol oldu. Bunlar inanılmaz istatistikler.”

Mak’a göre onun yerine gelen Vicario biraz daha sağlam. “Ama Milan’a karşı Juve’nin kalesine gelen ilk isabetli şut yine doğrudan gol oldu ve Sassuolo deplasmanında da sadece altı isabetli şutta üç gol yedi.”

Mak ayrıca Juve’nin NEC hücum hattını durdurup durduramayacağını da merak ediyor. Serie A’da savunmacıların çoğu zaman bire bir etkisiz hale getirebilecekleri doğrudan rakipleri olurken, Bryan Linssen sahada sık sık dolaşacak; Clement Bischoff ve Dusan Tadic de zaman zaman kanattan içeri kat edecek.

“Normalde Serie A’da Bremer’i bir santrforun karşısına koyuyorlar. O zaman işler genelde yoluna giriyor. Fiziksel mücadelelerde neredeyse her zaman galip geliyor ama hareketli bir oyuncuyu takip etmek için saha boyunca çok büyük mesafeler kat etmesi gerekirse işler epey zorlaşıyor.”

Sıkı bir taraftar olarak Mak elbette Juve galibiyetini umuyor, ancak ona göre bu hiç de kolay olmayacak. “Ben kesinlikle rahat bir galibiyet beklemem. Juve kazanırsa bile bu ya saf kaliteyle olur ya da NEC’in bacaklarında biraz gerginlik olmasından. Sonuçta birçok oyuncu için büyük bir statta Avrupa Ligi maçı oynamak ilk kez olacak.”

“Geçen sezon NEC beklenenden biraz daha iyiydi. 64 expected goals değerinden 77 gol çıkardılar. Bu oldukça büyük bir artı performans. Bu sezon ise neredeyse tamamen o çizgide gidiyorlar. NEC, Juve karşısında geçen yıl gösterdiği seviyeye çıkabilirse, Torino’dan sonuçla dönmesi kesinlikle mümkün.”



