Sarri'den Emre Can ve Mandzukic açıklaması

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Emre Can ve Mario Mandzukic'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması üzerine açıklama yaptı.

'ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can ve Mario Mandzukic için teknik direktör Maurizio Sarri'den açıklama geldi.

18 Eylül'de ile oynanacak grup karşılaşmasında oynayamayacak olan ikilinin kadro dışı kalması oldukça sürpriz bir karar olarak karşılanmıştı.

Emre Can ise bu kararı öfke ve şaşkınlıkla karşıladığını; kendisine bir açıklama yapılmadığını söylemişti.

60 yaşındaki İtalyan teknik adam, maçı öncesi verdiği basın toplantısında kadro dışı bırakma kararının arkasında olduğunu savunarak şöyle konuştu:

Haberin devamı aşağıda

"Şampiyonlar Ligi listesi için yaptığım bu seçimler kolay da olmadı hoş da değildi; ama gerekliydi. İki önemli oyuncu kadro dışı kaldığı için üzgünüm. Ancak bu zorluklar, ekibimizin gücünü kanıtlar nitelikte.”

Emre Can'dan tepki bekleyip beklemediği sorulduğunda Sarri, "Bir oyuncunun, güçlü ve etkili bir karar karşısında duygusal reaksiyon vermesi normaldir. Ona, nasıl hissettiğini söylemesine izin vermeliyiz. Verdiği tepkileri anlayacak yaştayım" ifadelerini kullandı.