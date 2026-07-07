Juventus, Massara spor bölümünün yeni başkanı oldu: Diaz ve Kessié transfer listesinin en çok konuşulan isimleri; Cambiaso ve Koopmeiners’in takımdan ayrılma riski yüksek

Juventus, spor bölümünün yeni başkanı olarak Frederic Massara’yı seçti. Sürekli gelişen yönetim devrimi kapsamında kulüpten resmi açıklama birkaç dakika önce geldi. Ekathor transferinin ardından, kulübün yenilenme sürecini sürdürme görevi eski Roma ve Milan yöneticisine düşecek. Sisal uzmanlarına göre, orta saha için uygun isim Real Madrid’den Brahim Diaz olabilir.





Faslı oyuncu, Juventus’un taktiksel düzeninde fazla yer bulamayabilir ve Luciano Spalletti’nin gündeme getirdiği isimlerden biri: Torino’ya transferi için bahis oranı 3,00; bu oran, Diaz’ın Milan’daki eski takım arkadaşı ve Al-Ahli ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Franck Kessié ile aynı. Fildişili oyuncu, Juventus’a transfer olasılığı hakkında şöyle konuştu: “Juventus mu? Evet, bu konu konuşuluyor, gördüm. Harika bir transfer olur ve en önemlisi de serbest durumdayım.” Orta saha için Leon Goretzka seçeneği de gündemde kalmaya devam ediyor ve bu transferin oranı 4,00 olarak belirlenmiş. Oyuncuların ayrılması konusunda da yoğun çalışmalar yapılması gerekecek. Betflag uzmanlarına göre takımdan ayrılmaya en yakın isim, transferi 1,50 oranla değerlendirilen Andrea Cambiaso; son iki yılın en hayal kırıklığı yaratan oyuncularından biri olan Teun Koopmeiners’in transferi ise 1,65 oranına yükseldi. Jonathan David’in Juventus macerası sadece bir sezon sürmüş olabilir; oyuncunun Torino’dan ayrılma ihtimali 1,85 oranla değerlendiriliyor.