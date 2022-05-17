GOAL, bu yaz Manchester United'dan ayrılmayı düşünen Paul Pogba'ya Juventus tarafından üç yıllık bir teklif yapıldığını doğrulayabilir.

Fransız millî oyuncunun sözleşmesi haziran sonunda sona eriyor ve Düşler Tiyatrosu'ndaki sinir bozucu altı sezonun ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

Pogba'nın, eski takımı Juventus'a dönüşü, geleceği için olası seçeneklerden biri gibi görünüyor ve İtalyan devi oyuncuya resmî bir teklifte bulundu.

Juventus, Pogba'ya ne teklif ediyor?

Juve, Dünya Kupası sahibini 2024-25 sezonunun sonuna kadar Torino'ya bağlayacak üç yıllık bir sözleşme hazırlıyor.

GOAL, Juventus'un Pogba'ya yıllık 7,5 milyon euro maaş ödeyeceğini ve orta saha oyuncusunun bir çok bonus anlaşmasına da sahip olacağını anlıyor.

Bununla birlikte, Pogba'nın 11 milyon euro talep ettiği ve bu yüzden görüşmelerin biraz sekteye uğradığı bildiriliyor.

Pogba, Juventus'a döner mi?

Maaş konusundaki fikir farklılığına rağmen, Allianz Stadyumu'na dönüş Pogba için şüphesiz romantik bir karar.

Fransız yıldız, Juve'ye 2012'de transfer oldu ve Yaşlı Kadın ile dört başarılı yıl geçirdi..

United'da geçirdiği süre boyunca Fransa ile Dünya Kupası'nı elde etse de, Pogba millî takımdaki başarısızlıklarda çoğu zaman günah keçisi ilan edildi.