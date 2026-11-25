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Juventus, Bruno Fernandes için Milan'la transfer yarışında.

Tuttosport'un haberine göre Juventus yöneticileri, Manchester United'la sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Portekizli orta saha oyuncusuna ilgi gösterdi. Manchester United'ın sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor ve kulüp, oyuncu görüşmeleri durdurmaya karar vermeden önce yeni sözleşme için görüşüyordu. "Şimdi uygun bir zaman değil", dedi Bruno Fernandes. "Şimdilik sadece maçları kazanmaya odaklanalım. Şu anda önemli olmayan sözleşmem hakkında daha sonra yeniden konuşabiliriz."

Bu sezonun sonunda bonservissiz kalması ihtimaline bağlı olarak Milan'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'i, Bruno Fernandes'le aynı menajerlik şirketi temsil ediyor. Fernandes, daha önce Novara, Udinese ve Sampdoria formalarını giydiği İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Bir başka dönüş ihtimali de Sporting Lizbon'a. Sporting, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı evinde ağırlayacak. Bruno Fernandes, "Sporting'e olası dönüşümün kapısını asla kapatmam" dedi. "O kulübün kalbimde her zaman özel bir yeri olacak."

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Öte yandan Suudi Arabistan'dan veya ABD'deki Major League Soccer takımlarından gelebilecek teklifler gibi Avrupa dışından gelen seçenekler ilgisini çekmiyor gibi görünüyor.

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1994 doğumlu Bruno Fernandes, 2020 kış transfer döneminde Sporting Lizbon'dan Manchester United'a 65 milyon avro karşılığında transfer oldu. O tarihten bu yana Red Devils formasıyla 342 maça çıkıp 113 gol ve 111 asist kaydetti, ancak yalnızca bir İngiltere Kupası ve bir İngiltere Lig Kupası kazandı.

Juventus'un onu transfer edebilmesi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına bağlı olabilir. Geçen sezon da bir başka kaliteli Portekizli orta saha oyuncusu için benzer bir durum yaşanmıştı: José Mourinho'nun Real Madrid'ine transfer olan Bernardo Silva.

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Juventus, hücum hattı için de Portekizli bir oyuncuyu yakından takip ediyor: Gustavo Varela. Oyuncu, hakkındaki söylentileri daha fazla artırmamak için Instagram'da Juventus'u takip etmeyi bıraktı. 2005 doğumlu Varela, 11 maçta attığı 11 golle Serie A'nın gol kralı konumunda. Monza'yla Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen yaz Benfica'dan 2,5 milyon avro ve 1 milyon avroluk bonuslar karşılığında Monza'ya transfer oldu. Benfica'nın sonraki satıştan yüzde 20 pay alma ve gelecekteki teklifleri karşılama hakkı bulunuyor. Varela, Inter, Juventus, Napoli ve Tottenham'ın ilgisini çekti. Ocak ayı için başlangıç bedeli 25 milyon avro olarak belirlendi.

Bu arada bir başka Portekizli oyuncu Francisco Conceiçao, perşembe akşamı Torino'daki Stadium'da Kıbrıs ekibi Omonia Nicosia'ya karşı oynanacak Avrupa Ligi iç saha maçında ilk 11'e dönmeye hazır.