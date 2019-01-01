Juventus - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir galibiyetle başlayan Lokomotiv Moskova, Juventus deplasmanında puan arıyor.

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçında 'le berabere kalan ve 'i mağlup eden Juventus'un 4 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 'da Leverkusen'i mağlup ederek başlayan Lokomotiv Moskova ise ikinci maçında Atletico Madrid'e boyun eğmişti.

26 yıl sonra bir başka Avrupa Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelen iki ekibin önceden oynadığı 2 maçı da Juventus kazanmayı başarmıştı.

'da oynanacak zorlu maçı Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Tasos Sidiropoulos yönetecek.

Juventus - Lokomotiv Moskovamaçı hangi kanalda?

Juventus ve Lokomotiv Moskova'yı karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi D Grubu maçı 22 Ekim Salı günü oynanacak. Mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.

Zorlu karşılaşma beIN Sports MAX 2'den canlı olarak izlenebilecek.

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Juventus - Lokomotiv Moskova maçının muhtemel 11'leri

Juventus XI: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain,

Lokomotiv Moskova XI: Guilherme, Zhivoglyadov, Höwedes, Corluka, Ignatyev, Zhemaletdinov, Krychowiak, Joao Mario, Barinov, Al. Miranchuk, Eder



