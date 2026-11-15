Juventus, Licina'yı kaybedebilir: Bayer Leverkusen, Leipzig ve Brighton onun peşinde. Bayern Münih'in de elinde iki koz var

Adin Licina ilgi odağında. Juventus’un bonservisine sahip olduğu ve Cremonese’de kiralık olarak forma giyen 2007 doğumlu Alman on numara, uluslararası futbol dünyasının en çok talep gören genç oyuncularından biri.

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Juventus, Licina’ya büyük önem veriyor ancak rakiplerine ve oyuncunun durumuyla ilgilenen çok sayıda takıma dikkat etmek zorunda. Licina, NextGen formasıyla 13 maça çıktı, yazın Spalletti’nin yönettiği A takımla antrenman yaptı ve ardından Cremonese’ye kiralandı. Cremonese formasıyla İtalya Kupası’nda Parma’ya karşı gol attı; ilk haftada Padova karşısında da bunu tekrarladı. Bileğindeki kırık performansını sekteye uğratsa da gösterdikleri, Serie B’nin en iyi genç oyuncusu olarak Gianluca Vialli Ödülü’nü kazanmasını sağladı.

Ancak geleceği belirsiz. Tuttosport’un yazdığına göre Bayer Leverkusen, Leipzig ve Brighton oyuncunun peşinde ve ocak ayı transfer döneminde harekete geçebilir.

Juventus’un onu geçen şubat ayında Bayern Münih’ten bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığını hatırlatmakta fayda var. Bayern Münih’in ön alım hakkı ve gelecekteki satışından yüzde 30 pay alma hakkı bulunuyor.

Juventus açısından ise Licina şu aşamada satılık değil.