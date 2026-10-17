Juventus, yarın pazar günü İtalya Serie A'nın 7. haftasında Lazio ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Mücadele, en başta iki takımın puan tabelasındaki farkı olmak üzere birçok dikkat çekici rakam ve istatistik barındırıyor.

İstatistik alanında uzmanlaşan "Opta" ağının verilerine göre, 11 puana sahip Juventus, 16 puanı bulunan Lazio ile sezonun ilk yarısında oynanan bir maçta, İtalya Serie A tarihinde ilk kez Juve'nin puanı rakibinden en az beş puan geride olacak şekilde karşılaşıyor.

Juventus ile Lazio arasındaki son 9 Serie A maçında tam bir denge görüldü; her iki takım 3 galibiyet elde etti, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bundan önce ise iki takım arasındaki 15 maçlık dönemde Juventus 12 karşılaşmayı kazanmış, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

Juventus, İtalya Serie A tarihinde Lazio karşısında en fazla galibiyet elde eden takım konumunda; 87 galibiyet, 40 beraberlik ve 37 yenilgi. Ayrıca rakip filelere müsabakada 290 gol bıraktı ve bu rakamla diğer tüm takımların en az 18 gol önünde yer alıyor.

Juventus, Serie A'da kendi sahasında Lazio karşısında son 13 maçta üst üste gol kaydetti; toplamda 30 gol, maç başına 2,3 gol ortalamasıyla. Juve'nin Allianz'da mavi-beyazlı ekip karşısında kendi sahasındaki daha uzun bir gol serisi yalnızca iki takım arasındaki müsabakadaki ilk 21 toplam karşılaşmada görülmüştü.

Juventus, bu sezon Serie A'daki ilk 6 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı.

Son on sezonda takım, müsabakadaki ilk 7 maçın ardından bu puan toplamını aşmayı yalnızca iki kez başaramadı: 2021-2022 sezonunda 11 puan, 2022-2023 sezonunda ise 10 puan toplamıştı.

Buna karşılık Lazio, bu sezon Serie A'da hiç yenilgi almadı; 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Takım, tarihinde bir Serie A sezonunun ilk 7 maçında yenilgiden kurtulmayı yalnızca 6 kez başardı; ancak bu dönemlerde 6 galibiyet elde edememişti. 1972-1973 ve son lig şampiyonluğunu yaşadığı 1999-2000 sezonlarında 5 galibiyet ve 2 beraberlik kaydetmişti.

Lazio, bu sezon Serie A'da en fazla puan toplayan iki takımdan biri konumunda; 6 haftada 16 puanla Inter ile eşit durumda.

Lazio'nun müsabakada 5'ten fazla maç oynadıktan sonra, lig lideriyle arasında fark olmaksızın bir haftaya başlaması en son 2010-2011 sezonunda yaşanmıştı; o sezon 11. haftanın başlamasından önce zirveyi tek başına elinde tutmuştu.

Gennaro Gattuso ise İtalya Serie A tarihine geçme şansına sahip. Teknik direktör, şu ana kadar 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettikten sonra, Lazio'nun teknik patronu olarak müsabakadaki ilk 7 maçında 6 galibiyet kazanan ilk teknik adam olabilir.

Daha önce Igor Tudor, Tommaso Maestrelli ve Vladimir Petkovic, takımla ilk 7 maçlarında 5 galibiyet elde etmişti.

Juventus oyuncusu Randal Kolo Muani, ligdeki son 3 maçında 1 gol ve 1 asistle 2 gole katkı verdi; daha önce 10 Mayıs 2025'te müsabakada Lazio karşısında da gol kaydetmişti.

Bu rakam, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynadığı önceki 33 maçtaki toplam gol katkısına eşit.

Geçen maçta Cagliari karşısında gol atmasının ardından Fransız forvet, bu müsabakalarda üst üste iki maçta fileleri havalandırma imkanına Ocak-Şubat 2025 döneminden bu yana ilk kez sahip olabilecek; o dönemde Juventus formasıyla ilk 3 maçında gol kaydetmiş, Napoli karşısında 1, Empoli ve Como karşısında ise ikişer gol atmıştı.

Tijjani Noslin'in İtalya Serie A'daki ilk golü ise 17 Şubat 2024'te Hellas Verona oyuncusu olduğu dönemde Juventus karşısında, 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta gelmişti. Hollandalı forvet, Avrupa'nın 10 büyük liginde oynadığı dakika başına gol katkısı açısından kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor; son 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı, yani her 65 dakikada 1 gol katkısı ortalamasına ulaştı.

İtalya Serie A'nın bu sezonunda en az 3 gol atan ya da asist yapan oyuncular arasında gol katkısı ortalamasında Noslin'in önünde yalnızca her 39 dakikada 1 katkı ortalamasıyla Edon Zhegrova ve her 58 dakikada 1 katkı ortalamasıyla Marcus Thuram bulunuyor.



