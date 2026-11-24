Juventus, Lazio'nun orta saha oyuncusu Kenneth Taylor için ocak ayında 40 milyon avroluk teklif hazırlıyor. İtalyan kulübü, transferde Newcastle United ve diğer üç Premier Lig kulübünü geride bırakmak istiyor. Lazio'nun sürpriz biçimde Serie A zirvesine yükselmesinde önemli rol oynayan 24 yaşındaki Hollanda millî takım oyuncusu, Avrupa'da gözlemcilerin en yakından takip ettiği isimlerden biri hâline geldi.

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Transfer yarışında Juventus önde

Haberi aktaran TEAMtalk'a göre Juventus, Taylor'ı isteyen kulüpler arasında en ileri aşamada ve kışın yapacağı 40 milyon avroluk teklifle İngiliz kulüplerini geride bırakmayı umuyor. Newcastle, Brentford ve Bournemouth Hollandalı oyuncuyla yakından ilgilenirken Brighton da gelişimini takip ediyor. Bournemouth'un transfer girişimi, Alex Scott'ın olası ayrılığına hazırlanırken daha kararlı bir hâl aldı.

Hızlı yükselişi Avrupa'nın dikkatini çekti

Taylor, Ajax'tan Roma'ya ancak ocak ayında 17 milyon avroya transfer oldu ancak İtalyan futboluna son derece hızlı uyum sağladı. Orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar Lazio'nun tüm Serie A maçlarına ilk 11'de başladı ve gol ile asist katkısı sunarken takımı da ligin zirvesine yerleşti .

Hollanda'dan transfer olduğundan beri Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Taylor, beş gol ve dört asist kaydetti. Oyunun temposunu kontrol ederken gösterdiği soğukkanlılık, topu ileri taşıma becerisi ve geriden hücuma katılarak gol tehdidi yaratması, onu İtalya ve İngiltere'deki transfer ekiplerinin öne çıkan hedeflerinden biri hâline getirdi.

Yönetimden Gattuso'ya transfer güvencesi

Juventus'un ısrarlı tutumuna ve Premier Lig kulüplerinin artan ilgisine rağmen Taylor'ın ocak ayında ayrılması pek olası görünmüyor. TEAMtalk'a göre Lazio yönetimi, takım Serie A şampiyonluğu yarışının içindeyken önemli oyuncuların sezon ortasında satılmayacağı konusunda teknik direktör Gennaro Gattuso'ya şimdiden güvence verdi.

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Dahası Taylor'ın da sezonu İtalya'nın başkentinde tamamlamak istediğini teknik ekibe bildirdiği belirtiliyor. Sözleşmesi 2030'a kadar süren oyuncu için görüşmelerde tüm kozlar Lazio'nun elinde. Takımın iyi formu devam ederse 40 milyon avroluk değeri de artacak. Eski kulübü Ajax da sonraki satıştan yüzde 10 pay alma hakkını elinde tutuyor; Taylor ileride transfer olduğunda kulüp önemli bir gelir elde edecek.

Transfer yarışı 2027 yazına kalabilir

Lazio'nun oyuncuyu bırakmak istememesi ve Taylor'ın Gattuso'nun şampiyonluk mücadelesine bağlı kalması, Juventus ile onu isteyen dört Premier Lig kulübünü ocak transfer döneminde hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. İtalya ve İngiltere'deki kulüpler, Lazio ligdeki başarılı gidişatını sürdürmeye çalışırken önümüzdeki aylarda Taylor'ı yakından izlemeye devam edecek. Kıyasıya bir teklif yarışının 2027 yazında yaşanması artık çok daha olası görünüyor.