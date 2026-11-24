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Manuel Locatelli, Juventus'un resmî kanallarında genç taraftarların sorularını yanıtladı. Juventus'un orta saha oyuncusu ve kaptanının, geleneksel Junior Report buluşmasında çocuklara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

ZOR ANLAR

Sakatlığı nedeniyle gelecek mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak Locatelli, yaşadığı zor dönem hakkında konuştu:

"Bu kesinlikle en zor dönemlerden biri çünkü dizimden sakatlandım ve uzun süre sahalardan uzak kalmam gerekiyor. Bu yüzden hayatımı çok farklı bir şekilde yaşıyorum" ifadelerini TuttoJuve.com aktardı. "Bir başka zor an da Dünya Kupası'na katılamadığımız zamandı. Kaybettiğinizde, hem de böyle kaybettiğinizde, acı çekiyorsunuz. Ama sonuçta futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Önemli olan kendinizi geliştirmek ve elinizden gelen her şeyi vermek."

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SAKATLIK SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

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Orta saha oyuncusu, sakatlığının ardından sürdürdüğü iyileşme çalışmalarını anlattı:

"Kendimi iyi hissediyorum, yani çalışmalarım iyi gidiyor. Bir süre beklemem gerektiğini biliyorum. Ne yazık ki bizim hayatımızda, sporcuların hayatında bazen böyle şeyler oluyor. Günlük hayatımı farklı bir şekilde sürdürüyorum, salonda daha fazla çalışıyorum. Futbol oynamayı çok ama çok özledim ama bu durumu kabullenmeyi öğrendim ve iyi bir şekilde geri dönmek için elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini biliyorum."

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JUVENTUS'A GELİŞİ

Orta saha oyuncusu, 2021'de Juventus'a gelişini hatırladı:

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"Juventus'a geldiğimde şansım, önümde büyük kaptanların olmasıydı. Geldiğimde Chiellini ve Bonucci hâlâ buradaydı, sonra da Danilo ile birlikteydim. Onlardan nasıl bir tutum sergilemem gerektiğini, her zaman orada olup başkalarına yardımcı olmaya hazır olmanın önemini öğrenmek benim için çok değerliydi. Daha önce de söylediğim gibi, her gün örnek olmaya çalışmak gerekiyor. Bence bunun sırrı kendini adamak, çalışma ve gelişme isteği duymak ama her şeyden önce başkalarını dinlemeye açık olmak."

JUVENTUS TARAFTARLIĞI

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Son olarak Locatelli, çocukluğundaki Juventus taraftarlığını anlattı:

"Çocukluğumdan beri Juventus taraftarıydım. Bu yüzden Nedved, Buffon ve Del Piero benim için önemliydi. Elbette Totti'ye de hayranlık duyuyordum. Onlar benim idollerimdi, izleyerek büyüdüğüm futbolculardı. Güzel bir şey söyledin, insanı düşündürüyor. Dediğin gibi, çocuklar bazen bizi böyle görüyor ve bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Bu konuda da örnek olmalıyız. Bence yalnızca maç sırasında yaptığımız teknik hareketlerle değil, saha içindeki ve dışındaki tutumumuzla da örnek olmamız gerekiyor. Bizi izlediğiniz ve bize hayranlık duyduğunuz için size örnek olmalıyız. Bu da güzel ve önemli bir sorumluluk."