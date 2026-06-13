Juventus, kaleci konusunda tüm gözler Martinez'de: "Dibu" bahis oranlarında önde

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasının başlıca nedenlerinden biri, Michele Di Gregorio’nun performansındaki düşüş oldu; kaleci, ilk sezonundaki seviyesinin oldukça altında kaldı ve Bianconeri, karşılaştıkları ilk şutta %46 oranında gol yedi. Bu ağır rakamlar, Spalletti'yi deneyimli bir kaleci aramaya zorluyor. Bahisçiler için bu, Emiliano Martinez ve Alisson Becker arasında Güney Amerika derbisi niteliğinde bir ikili mücadele: Snai ve Sisal'da, bir yıl önce Aston Villa'dan ayrılmış gibi görünen ve Dünya Kupası'ndan sonra yeni bir deneyim arayan kaleci "Dibu" 1,85 oranla önde. Spalletti'nin Roma'da çalıştırdığı ve başlangıçta favori gibi görünen Alisson ise daha geride: Liverpool'un direnişi onu 2,75 oranla ikinci sırada tutuyor.

Son saatlerde, Juventus ve Atletico Madrid arasındaki çeşitli transfer görüşmeleri nedeniyle, Jan Oblak'ın adı da gündeme gelmeye başladı. Oblak, Atalanta'da harika bir sezon geçiren ve yıllardır İtalya Milli Takımı kadrosunda yer alan Marco Carnesecchi ile aynı oran olan 5,00'dan teklif ediliyor.