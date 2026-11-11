Juventus, kadrodan ayrılması beklenen bir dizi oyuncu nedeniyle gelecek yaz kaleci kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi planlıyor. Kulüp, Guglielmo Vicario’ya güvenilir bir yedek ararken Frosinone’nin gelecek vadeden oyuncusu Lorenzo Palmisani’yi bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

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Juventus kaleci kadrosunda köklü değişime hazırlanıyor

Juventus, yaz transfer dönemi öncesinde kaleci kadrosunu önemli ölçüde yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Birçok kalecinin ayrılması beklenirken İtalyan kulübü, yeni yetenekler için transfer piyasasını aktif olarak tarıyor.

Tuttosport'a göre, Vicario'nun tartışmasız birinci kaleci konumunu koruması bekleniyor. Ancak İtalyan millî kalecinin arkasındaki kadroda köklü bir değişim yaşanacak. CEO Giovanni Carnevali ve futboldan sorumlu üst düzey yönetici Frederic Massara, bu değişimin temellerini atmaya başladı. Öncelikli hedefleri, gelecek sezon tüm kulvarlarda Vicario'ya destek olacak güçlü ve güvenilir iki kaleci bulmak.

Palmisani ilk hedef olarak öne çıkıyor

Frosinone'nin genç yeteneği Palmisani, Juventus'un transfer listesinin ilk sırasına yükseldi. Gelecek vadeden kalecinin yaz transfer döneminde de Juventus'a transfer olabileceği konuşulmuştu. Kulübün ona ilgisi o zamandan bu yana daha da arttı.

Palmisani, eylül ayında 2031'e kadar sürecek yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak yakın geleceğini Frosinone'ye bağladı. Ancak bu uzun süreli sözleşme, Juventus yönetimini hedefinden vazgeçirmedi.

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Değerlendirilen seçeneklerden biri, ocak ayında kalıcı transfer için anlaşmaya varıp kalecinin mevcut sezonu Ciociaria'da kiralık olarak tamamlamasına izin vermek. Bu, Juventus'un savunmacı Federico Gatti'yi aynı kulüpten transfer ederken başarıyla uyguladığı yönteme benziyor.

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Üç kaleci Torino'dan ayrılabilir

Yeni kalecilere duyulan acil ihtiyaç, yedek kaleciler arasında beklenen toplu ayrılıklardan kaynaklanıyor. Eylül ayında çapraz bağları kopan Kamil Grabara, Wolfsburg'a dönecek. Bu nedenle Juventus, 11,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu haklı olarak kullanmayacak.

Ayrıca Neto'nun mevcut sezon sonunda kulüpten ayrılması bekleniyor. Yalnızca acil durumlarda yedek olması için transfer edilen tecrübeli Brezilyalının kısa süreli kalışı uzatılmayacak.

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Carlo Pinsoglio da Torino'dan ayrılmaya yakın. Uzun yıllardır kulüpte bulunan kaleci, mart ayında 37 yaşına girecek. Kulüp yetkilileri sözleşmesinin bir kez daha yenilenmesini pek olası görmüyor.

Yurt dışındaki alternatifler yakından izleniyor

Palmisani, İtalya'daki öncelikli hedef olmaya devam etse de Juventus kadrosunu güçlendirmek için yurt dışındaki alternatifleri de aktif olarak araştırıyor. Carnevali ve Massara, aradıkları profile en uygun kaleciyi bulmak için dünya genelindeki transfer piyasalarını tarıyor.

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Coritiba'dan Pedro Morisco, Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna girdikten sonra transfer hedefleri arasına girdi. Genç Güney Amerikalı, gelecek için dikkat çekici ve yüksek potansiyelli bir seçenek. Krasnodar'ın birinci kalecisi Stanislav Agkatsev de Juventus gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor.