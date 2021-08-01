Juventus, Euro 2020’de İtalya formasıyla yıldızını parlatan ismi kadrosuna katmak istiyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, 2021-22 sezonu öncesinde orta saha hattını kuvvetlendirmek istiyor.

Euro 2020’de adından çokça söz ettiren Manuel Locatelli, Juventus’un listesinin en tepesinde yer alıyor.

Juventus tarafında Pavel Nedved, Arsenal’in de ilgilendiği başarılı orta saha oyuncusunun transferi için Sassuolo ile görüşmelerini sürdürdüklerini doğruladı.

Neler söylendi?

Sport Mediaset’e konuşan Juventus yöneticisi Pavel Nedved, Locatelli’nin transfer sürecine dair şunları söyledi:

“Sassuolo ile görüştük ve teklifimizi ilettik. Pandemi dönemindeki ekonomik koşulları ve transfer pazarının durumunu göz önüne alınca uygun bir teklif yaptığımızı düşünüyoruz.”

“Bu teklifin her açıdan iyi ve ‘doğru’ olduğu kanısındayız. Kendimizden eminiz, görüşme sürecinde her zaman netleştirilmesi ve çözülmesi gereken şeyler vardır.”

“Bir oyuncuyu istiyorsanız ve oyuncu da sizi istiyorsa her şey ortada demektir.”

Locatelli'nin yeni durağı: Juventus mu Arsenal mi?

Sassuolo CEO’su Gİovanni Carnevali, Locatelli’nin Juventus’u istediğini ancak Arsenal’n yanı sıra ismini açıklamadığı bir İngiliz kulübünün de oyuncuyla ilgilendiğini söylemişti:

“Locatelli Juventus’a gitmek istiyor, biz de onu Juve’ye satmaktan mutluluk duyarız. Ancak bunun için gereken miktarı ödemeleri gerekiyor.”

“Arsenal onun için bir teklifte bulunmuştu, şimdi yarışa başka bir İngiliz ekibi daha katıldı.”

Ronaldo’nun Juventus’taki geleceği

Nedved, takımdan ayrılacağı söylentileri ileri sürülen Portekizli yıldız hakkında da açıklamalarda bulundu:

“Ronaldo bizim oyuncumuz, kulübümüzle bir yıllık sözleşmesi kaldı ve onun bizimle olmasından dolayı mutluyuz.”

“Her sene takımımız için bir çok gol attı ve atmaya da devam edecek. Ronaldo çok üst düzey bir oyuncu ve ona güveniyoruz."

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