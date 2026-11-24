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Inter, Juventus ve Milan, alfabetik sırayla, en azından şimdilik ekonomik büyüklük ve ciro açısından İtalya'nın en önemli üç kulübü. Milano kulüplerinden Inter ve Milan, sırasıyla RedBird Capitals ve Oaktree adlı Amerikan yatırım fonlarının mülkiyetine geçti. Juventus'un sahibi ise hâlâ Agnelli-Elkann ailesinin holding şirketi Exor.

Üç kulübün faaliyetleri yalnızca İtalyan futbolu için değil, yarattıkları ekonomik hareketlilik nedeniyle ülkenin tamamı için de son derece büyük meblağlar anlamına geliyor. Buna karşın, 30 Haziran 2025'te kapanan bilançoları inceleyip Gazzetta dello Sport'un yaptığı gibi bunlardan stratejik eğilimleri ortaya koyunca, üç kulübün birbiriyle bağlantılı olduğu kadar farklı yaklaşımlar benimsediği görülüyor.



CİRO VE KÂR-ZARAR DURUMU: 30 Haziran 2026 itibarıyla yılı en yüksek ciroyla kapatan takım, 518 milyon euroyla Inter oldu. Onu 474,7 milyon euroyla Juventus ve 464,6 milyon euroyla Milan izledi. Bilançolarda Juventus 66 milyon euro zarar, Milan ise üç yıl süren küçük kârların ardından 24 milyon euro zarar açıkladı. Inter ise önceki yıla göre düşüş yaşasa da 23 milyon euro kâr elde etti.



GELİRDE OAKTREE VE MAROTTA ÖNDE: Başkan Beppe Marotta ve Inter'in İtalyan yönetimi, 2021-2022 sezonundan bugüne gelir artışını sportif sonuçlar üzerinden sağlamayı tercih etti. Şampiyonlar Ligi'ne düzenli katılım ve iki kez finale çıkılması, ardından geçen yıl Dünya Kupası gelirlerinin de katkısı, hem sportif gelirleri (UEFA ödülleri ve diğerleri) hem de ticari gelirleri (sponsorluklar) artırdı. Ürün satışları, stat ve bilet gelirleriyle birlikte bu kalemler 2025/2026 sezonunda 485 milyon euroya ulaştı. Oyuncu alım satımının Inter'in bilançosuna etkisi ise oldukça sınırlı kaldı.



Avrupa kupalarında yer almamak ise Milan'ı, gelir kaybını oyuncu alım satımından elde edilen yüksek katkıyla telafi etmeye "zorladı". Bu gelirler 2024/2025'teki 411 milyon eurodan 2025-2026'da "yalnızca" 357 milyon euroya geriledi. Benzer bir durum Juventus için de geçerliydi: Şampiyonlar Ligi'nden gelen para, 420 milyon eurodan 417 milyon euroya gerileyen gelirleri çeşitlendirme ihtiyacını hafifletmeye yetmedi.

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KADRO MALİYETİ: Juventus, Dusan Vlahovic'in hâlâ takımda olduğu geçen sezonun sonuna kadar, hem futbolcu maaşları hem de oyuncuların amortisman payı açısından en yüksek kadro maliyetine sahipti. Juventus, maaş giderlerini 220 milyon eurodan 210 milyon euroya düşürmesine rağmen açık ara en yüksek kadro maliyetini taşımaya devam etti. Amortisman giderleri ise 117 milyon eurodan 121 milyon euroya çıktı.



Maaş giderlerinde, Juventus'un biraz altında yer alan Inter, futbolcularına yılda 204 milyon euro ödüyor. Buna karşılık Inter'in amortisman gideri "yalnızca" 59 milyon euro ve bu tutar da önceki yıla göre hafifçe düştü. Milan ise 95 milyon euroyla amortisman giderlerinde iki kulübün arasında yer alıyor. Milan'ın stratejisi, 2024/25'e göre düşerek "yalnızca" 146 milyon euroya inen maaş giderlerini düşük tutmak.

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ÖZKAYNAK VE FİNANSAL BORÇLULUKTA MILAN ÖNDE: Cardinale'nin kadro maliyetlerine yönelik stratejisi, içinde bulunduğumuz sezonda köklü biçimde değişti. Ancak bu yaklaşım, özkaynak ve finansal borçluluk açısından Milan'ın bilançosunu diğer iki kulübünkinden daha iyi bir konuma getirdi. Milan'ın, Inter ve Juventus'un aksine, bankalara borcu veya aktif tahvili bulunmuyor. Bu nedenle kulübün özkaynağı, 145 milyon euroluk net finansal borcuna karşılık 176 milyon euroyla diğer iki kulübünkinden çok daha yüksek.

Inter'in 10 milyon, Juventus'un ise 12 milyon euroluk özkaynağı, farklı koşullar altında da olsa hafifçe artıda. Juventus için Exor'dan talep edilen ve John Elkann tarafından karşılanan bir başka sermaye artırımı hayati önem taşıdı. Inter'in bilançosuna ise son iki sezonun kârları yansıdı.

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GAYRİMENKULDE JUVENTUS ÖNDE: Son olarak, Gazzetta dello Sport'un aktardığı bir veri, üç kulübün stratejileri karşılaştırıldığında Juventus'u zirveye taşıyor. Juventus, bir kulübün büyüme stratejisi için en önemli gayrimenkullerin tamamına uzun zamandır sahip: stat, kulüp merkezi, antrenman merkezi, Vinovo'daki altyapı sahaları, JMedical, JHotel ve "creator lab". Bunların tahmini değeri 180 milyon euro ve gerektiğinde piyasada üç katına çıkabilir. Aynı kalemin değeri Milan'da (spor merkezleri ve San Donato'daki arsa) yalnızca 37 milyon euro, Inter'de (spor merkezleri) ise 26 milyon euro. San Siro bölgesinin ortaklaşa satın alınması ve yeni stat projesi, iki Milano kulübü için bu rakamı yükseltecek. Ancak bu, 2031'den önce gerçekleşmeyecek.