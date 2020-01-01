Juventus - Inter maçı koronavirüs yüzünden ertelenebilir

İtalya'da spor organizasyonları ülkede görülen koronavirüs vakaları yüzünden tehlikede.

İtalya'daki koronavirüs tehlikesi nedeniyle bazı maçları gelecek hafta da ertelenebilir.

Çin'de ortaya çıkan ve yavaşça dünya geneline yayılan koronavirüsten Avrupa'da en çok etkilenen ülke İtalya oldu. Veneto ve Lombardiya bölgelerinde günlük hayata karantina sınırlamaları uygulamaya konulurken, pazar günü itibarıyla 152 vaka tespit edildi.

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Ölümcül virüs, tüm dünyada olduğu gibi kıta Avrupa'sında da paniğe neden oluyor ve toplu etkinlik alanları olarak spor organizasyonları bu panikten nasibini alıyor. Serie A'da pazar günü oynanması gereken - , - , - ve Verona - maçları ertelendi. Aynı günün akşam saatlerinde gelecek hafta oynanacak tüm spor maçlarının ertelendiği yönünde haberler çıksa da henüz böyle bir adım atılmış değil.

Daha fazla takım

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sadece bir hafta içerisinde, virüsü spor organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edecek düzeyde yavaşlatabileceğimizi düşünmüyorum. Durumu devamlı surette gözlemleyecek ve uzmanların yönlendirmesiyle değerlendirmemizi yapacağız. Bu hafta aldığımız tedbirlerin aynısını gelecek hafta da alıp almayacağımızı henüz söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynanması şüpheli olan Serie A maçları arasında - Inter, - , Sassuolo - Brescia ve Parma - var.