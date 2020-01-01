Juventus - Inter derbisi ertelendi

Koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanması planlanan 6 Serie A karşılaşması 13 Mayıs Çarşamba gününe alındı.

'nın 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

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Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, - , - , -Spal, -Brescia ve - maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi.

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İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alındı.

Serie A'da geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle -Sassuolo, Hellas Verona- ve Inter- maçları da ertelenmişti.