Juventus'tan ayrılan İtalya Milli Takımı oyuncusunun yeni takımı kısa bir süre içerisinde netleşecek.

Juventus ile olan kontratını sonlandıran İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi, La Liga'da şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Atletico Madrid'in radarına girdi. Sky Sport'ta yer alan habere göre oyuncunun menajeriyle temasa geçen Diego Simeone'nin takımı Bernardeschi'nin şartlarını sordu ancak Serie A devi Napoli de yıldız ismi yakından takip ediyor.

Juventus formasıyla geçirdiği beş yılda 183 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalara 12 gol ile 24 asist sığdıran Bernardeschi, Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi performanslarından birini ise 12 Mart 2019'da Atletico Madrid'e karşı sergilemişti. Juventus'un Cristiano Ronaldo'nun hat-trick'i sayesinde tur atladığı eşleşmede, penaltı golü bulan Bernardeschi, tur kapısını aralamıştı.

En iyi dönemi Fiorentina'daydı

Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna da düzenli olarak davet edilen 28 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada forma giymişti. Juventus'a 2018'de Fiorentina'dan 40 milyon euro karşılığında transfer olan Bernardeschi daha öncesinde ise Fiorentina için oynuyordu.

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Kariyerinin en iyi dönemini Fiorentina'da geçiren yıldız oyuncu 2016-2017 sezonunu 32 maçta 11 gol ve beş asistle tamamlarken, bu performans onu Juventus'a taşımıştı. Juve'deki ilk üç sezonunda şampiyonluk elde eden Bernardeschi, takımıyla sona eren kontratını yenilememişti. EURO 2020'de İtalya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan oyuncunun kariyerine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

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